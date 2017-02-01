BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SİNCAN ÇİMŞİT MEZARLIĞI’NA CAMİ VE MODERN TESİSLERİN YAPIM ÇALIŞMALARINI HIZLA SÜRDÜRÜYOR

ÇALIŞMALAR, AYDA 150 DEFİN İŞLEMİNİN YAPILDIĞI CİMŞİT MEZARLIĞI’NDAKİ 21 BİN 865 METREKARE ALAN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Çimşit Mezarlığı’na yeni bir cami ve modern sosyal tesislerin yapımını sürdürüyor.

Karşıyaka ve Ortaköy Mezarlıkları’nda yapımını gerçekleştirdiği cami ve modern tesislerin ardından şimdi de Sincan Çimşit Mezarlığı’nda çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, mezarlık içerisinde yeni bir cami, modern idari tesisler ve sosyal donatı alanlarının inşasına hızla devam ediyor.

Ankaralıları en acı günlerinde yalnız bırakmamak adına, cenaze sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirilen tesislere ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, “Karşıyaka Mezarlığı’nda yaptığımız tesislerin bir eşini de Ortaköy Mezarlığı’nda yaptık. Şimdi de sıra Sincan’daki Çimşit Mezarlığı’na geldi” dedi.

-CENAZE HİZMETLERİ İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Bir yandan mezarlık içi yenileme çalışmalarını sürdüren, diğer bir taraftan da Ankaralılara acılı günlerinde her türlü konuda destek olabilmek adına tesislerin yapımına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sincan Çimşit Mezarlığı’na içerisinde; cami, abdesthane, gasilhane, idari tesis, yönetim binası, cenaze yakınları bekleme binası, cenaze namazgâhı ile 378 araçlık otopark alanından oluşan modern ve büyük bir tesis inşa ediyor.

Sincan İlçesi’nde bulunan Çimşit Mezarlığı’nın yanında yapımına başlanılan “Sincan İlçesi Çimşit Mezarlığı Camii, İdari Tesisler Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi”nin 21 bin 865 metrekare alan üzerine inşa edildiğini kaydeden Üçpınar, tesisteki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bodrum katı 625 metrekare ve bu alan gasilhane ile teknik mahal olarak tasarlandı. Ayrıca, zemin kat cami ana harimi ile 1. kat mahfil alanı toplam 640 metrekare olup, 1100 kişiye aynı anda namaz kılma olanağı sağlayacak. Ayrıca bay-bayan WC de bu mahal ile bağlantılı olarak imal ediliyor.

Yönetim binamızın, toplam inşaat alanı ise 820 metrekare. Bodrum, zemin ve 1. tattan oluşan alanda cenaze defin kayıt işlerinin yürütüldüğü yönetim hizmet binası olarak tasarlandı.

Cenaze ve levazımat binasının toplam inşaat alanı da 175 metrekare. Tek katlı olarak yapımı süren bu alan, cenaze defin hizmetlerinde kullanılacak envanterin muhafazası için yapılıyor.

Cenaze yakınları bekleme salonu da 2 bodrum katı ve zemin katı ile birlikte toplam 1470 metrekare inşaat alanına sahip. Burası da personel yemekhanesi, işçi lokali, güvenlik personellerinin dinlenme alanı ile zemin katta cenaze yakınlarının bekleme salonundan oluşuyor.”

-AYDA 150 DEFİN GERÇEKLEŞİYOR

Toplam 1300 dönümlük arazi üzerinde yer alan Sincan Çimşit Mezarlığı’na ayda 150 defin gerçekleşiyor. Şu anda mezarlıkta 4 bin 200 adet lahit hazır hale getirildi.

Halihazırda 2 gasilhane, 9 morg ünitesi ve ihtiyaca karşılık veremeyen bir caminin bulunduğu mezarlıkta yapımı süren yeni tesislerle birlikte, bölge hem büyük bir camiye hem de modern tesislere kavuşturulmuş olacak.