BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SUÇ İŞLEME ORANININ YÜKSEK OLDUĞU İSMETPAŞA MAHALLESİ’NDE 11 GECEKONDUYU YIKIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği’nin, Altındağ’ın İsmetpaşa Mahallesi’nde insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden kaçak yapıların temizlenmesi kararı doğrultusunda, 11 gecekonduyu yıkıyor.

Ankara Valiliği, bölgede bulunan metruk binalarda uyuşturucu ve kaçak sigara maddelerinin saklanması, fuhuş ve kumar olayların sık yaşanması nedeniyle, Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında, insanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokan 11 gecekondunun yıkılması kararını verdi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı yıkım ekipleri de Valiliğin kararı doğrultusunda, İsmetpaşa Mahallesi'nde 11 gecekonduyu, sabahın ilk saatlerinde yıkmaya başladı.

Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Akarpınar Üstün de yıkım çalışmalarını yerinde izledi.

Üstün, yıkım için önceden gecekonduda barınanlara bildirimde bulunulduğunu, yıkımların, Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında yapıldığını, gecekondulardan boşalacak alanın düzenlenerek, Başkent'in tarihi dokusuna uygun hale getirileceğini söyledi.

-122 UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İsmetpaşa Mahallesi, Ankara'nın en fazla asayiş olaylarının meydana geldiği yerlerden biri olarak biliniyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Hacı Bayram Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesi’nde 2016'da 40 olay meydana gelirken, bu olaylarda uyuşturucu kullanan ve satan 122 kişi yakalandı. Bölgede yapılan kontrollerde, esrar, eroin, extacy ve silah ele geçirilirken, 1067 fuhuş ve otostop vakası meydana geldi.