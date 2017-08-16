BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN NİSAN'DA HİZMETE AÇILAN YAHYALAR AİLE YAŞAM MERKEZİ’NİN ÜYE SAYISI KISA SÜREDE 1500’E ULAŞTI

HER YAŞTAN BAŞKENTLİ, MERKEZ'DE SOSYAL, KÜLTÜRELVE SPORTİF FAALİYETLERE KATILARAK, NİTELİKLİ ZAMAN GEÇİRİYOR..

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz Nisan ayında açılan Yahyalar Aile Yaşam Merkezi , bölge halkından büyük ilgi görüyor. Merkez'in üye sayısı, kısa sürede 1500'e ulaştı.

Akyurt, Araplar, Çubuk, Planet, Sincan, Pursaklar, Kazan ve Kuşcağız yaşam merkezlerinin ardından, 9. merkez olarak Yenimahalle sınırları içinde hizmete giren Yahyalar Aile Yaşam Merkezi'nde bir yandan kayıtlar alınırken, diğer yandan da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, hız kesmeden devam ediyor.

Bünyesinde bulunan çocuk kulübü, gençlik merkezi, engelliler ve yaşlılar lokallerinde sunulan birbirinden farklı aktivitelerle tanışan bölge halkı, zamanlarını dolu dolu geçirmenin keyfini çıkarıyor. Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde tatilini Ankara’da geçirmek zorunda kalan öğrenciler ve çalışanların da adeta ikinci adresi olan Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’nde öğrenciler hem spor yaparak enerjilerini atıyor, hem de eğitimlerine katkı sağlayacak farklı branşlarda açılan kurslara katılarak, gelecek eğitim yılına hazırlanma imkanı yakalıyor.

Yoğun iş temposundan uzakta, yıllık iznini stres atıp, moral depolayacakları bir ortamda geçirmek isteyen çalışanların da tercih ettiği Merkez, yeni dostlukların kurulması, farklı paylaşımların yaşanmasına da ev sahipliği yapıyor.

-MODERN TESİS, PROFESYONEL EĞİTİCİLER, ONLARCA AKTİVİTE...

7 dönümlük kapalı alanda 20 derslik, 600 metrekare büyüklüğünde 3 spor salonu ve 350 kişilik konferans salonuyla hizmet veren Merkez'de, üyeler yaş ve ilgi alanlarına göre mutlaka bir faaliyete katılma imkanı yakalayabiliyor.

Aynı anda 1200 kişinin hizmet alabileceği kapasiteye sahip Merkez'de, yaz okulu kapsamında da çocukların ve gençlerin boş zamanlarını nitelikli geçirebilecekleri, birbirinden eğitici ve sportif kurslar yer alıyor. Üyeler, son model aletlerle donatılmış spor salonlarında, hocalarının gözetiminde güreş, voleybol, futbol masa tenisi, bilardo, air hokey, langırt gibi spor dallarından yararlanabiliyor.

-YAZ KURSLARI, BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Yahyalar Aile Yaşam Merkezi ’nde, öğrencilere profesyonel eğitmenler tarafından, derslerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak kurslar da veriliyor. Öğrenciler; matematik, Türkçe, İngilizce, fen bilgisi, sosyal bilgiler gibi dersleri alarak, okul başarılarının yükselmesine katkı sağlıyor. Çocuklar, sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkmasına imkan veren müzik, tiyatro- drama, resim, halk oyunları gibi birbirinden farklı kurslarda da profesyonel eğitim alma imkanı buluyor.

50 yaş üzerindekilerin üye olduğu Yaşlılar Lokali’nde de bilgisayar, resim, el sanatları ile kondisyon sınıfında sağlıklı spor yapma imkanı sunuluyor.

Merkezde, ayrıca kültürel ve turistik geziler, sağlıklı yaşam, iletişim, halkla ilişkiler ve psikolojik destek amaçlı seminerlerle üyeler bilgilendiriliyor. Kütüphanede de üyeler, hem ders çalışabiliyor hem de kitap okuyabiliyor.