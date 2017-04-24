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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN 5 YAYA ÜST GEÇİDİ HİZMETE GİRDİ, 5 ÜST GEÇİDİN YAPIMI İSE DEVAM EDİYOR

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN 5 YAYA ÜST GEÇİDİ HİZMETE GİRDİ, 5 ÜST GEÇİDİN YAPIMI İSE DEVAM EDİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5 yaya üst geçidi hizmete girdi, 5 üst geçidin ise yapımı devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan yeni yaya üst geçitleriyle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, Keçiören'in yoğun yaya ve araç trafiğinin bulunduğu ana caddelerinden olan Fatih Caddesi’nde,  FTZ AVM, Kalaba Lisesi ve Meteoroloji lojmanları, Çubuk Yolu ÖSYM ve İstanbul Yolu Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde olmak üzere toplam 5 yaya üst geçidin yapımının tamamlanarak hizmete girdiğini söyledi.

Üçpınar, betonarme temeller üzerine çelik kontrüksiyondan yapılan üst geçitlerde engelli asansörlerinin de bulunduğunu belirtti.

Vedat Üçpınar, bunların dışında, Eskişehir Yolu YDA Park Avenue Konutları önünde bulunan üst geçit  ile Anadolu Bulvarı 1297 Cadde kesişimindeki  yaya üst geçidinin tamamlanmasına çok az kaldığını belirterek, yapımı devam eden 5 yaya üst geçidinin de diğer kurumların altyapı hatlarının taşınması işlemlerinin tamamlanmasının ardından hızlandırılarak bitirileceğini anlattı.

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