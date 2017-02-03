Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete açılan Zafer Çarşısı, eski günlerine yeniden kavuşuyor

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİLENEN ZAFERÇARŞISI'NDA ESNAF, ÇARŞININ MODERN HALİNDEN MEMNUN…

Geçmiş yıllardan beri Ankara’nın en önemli simgelerinden ve bulunmayan kitapların adresi olan “Zafer Çarşısı”, yeni ve modern haliyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kapalı kaldığı dönemde Büyükşehir Belediyesi tarafından depreme dayanıklı hale getirilen Çarşı'da havalandırma, klima, kamera, seslendirme ve yangın sistemleri yenilendi, zeminler mermerle döşenerek dekoratif aydınlatma üniteleri yerleştirildi, Çarşı'nın girişine yürüyen merdiven, engelliler için de rampalar ve asansörler monte edildi.

Öte yandan çarşı içinde bulunan ve bir zamanlar Ankara'nın tek ve en büyük sanat galerisi olan 'Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde de gerekli restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Yetkililer çok kısa bir süre içinde yine Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nin Ankaralılara hizmet vermeye başlayacağını bildirdiler.

-ESNAF, ÇARŞININ YENİ HALİNDEN MEMNUN…

Kitap, kırtasiye, oyuncak, tuhafiye, ayakkabı dükkanları ve fotoğraf stüdyosunun yanı sıra yeni açılan PTT ve simit cafe ile birçok ihtiyacın giderileceği bir mekan haline gelen Çarşı'nın yeni halinden herkes memnun. Çarşı esnafı, yenilenen çarşı hakkında şunları söyledi:

Necla Güler: "Ben 6 yaşından beri bu çarşıdayım. Çarşımız çok eskidir. Ankara’nın kitap konusunda en iyi çarşısıdır. Büyük kitapevlerinde bulunamayan kitaplar burada bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi’ne, bize verdiği destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Çarşımızı yenilediler, çok güzelleşti. Daha önceki haliyle şimdiki hali arasında çok büyük farklar var. Çok daha düzgün bir görümün kazandı. Ancak Çarşı'nın eski müşterilerinin tekrar buraya dönmesi için de zaman gerekiyor."

Nail Koçer: "Ben Çarşı'da yaklaşık 1 ay önce cafe ve fotoğraf stüdyosu açtım. Öğrenciliğimizin geçtiği bu yer, bütün Ankaralıların uğrak yeri olan Zafer Çarşısı, eski yapısını koruyarak günümüz şartlarına daha uygun hale getirildi. Yenilendikten sonra dükkanlar daha modern görünüme kavuştu.

Recep Ali Kepenek: "Burada esnaf olmakla beraber, çarşıda yöneticilik görevini de yürütüyorum. Ben buraya 1993’te geldim. Bu çarşıyı iyi bilirim, eski hali köhnemiş bir durumdaydı. Şimdi ise eskiye göre daha modern bir hal aldı.”