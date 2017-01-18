BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL VERİLERİNE GÖRE GEÇEN YIL 3 BİN 250 TON HAMSİ TÜKETİLDİ

Başkent’te balık tüketiminde hamsi yine birinci sırada yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal verilerine göre; Ankara’da geçen yıl 3 bin 250 ton hamsi tüketildi.

Toptancı Hal’in Ankara’da 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında tüketilen balık verilerine göre, hamsinin ardından 2 bin 448 ton satışı ile palamut ikinci, 575 ton satışı ile sardalya üçüncü sırada yer aldı. Aynı tarihler arasında 224 ton istavrit, 212 ton da çupra satışı gerçekleştirildi. Bu balıkları sırasıyla levrek, alabalık, mezgit, çinekop, granyoz, somon izledi.

Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal yetkilileri, geçen yıl Ankara’ya toplam 7 bin 303 ton balık getirilerek, tüketicilere sunulduğunu söylediler.

-EN TAZE BALIK ANKARA’DA-

En taze balığın Ankara’da tüketildiğini kaydeden hal yetkilileri, Başkent’e daha çok Karadeniz ve Marmara bölgesinde avlanan balıkların günlük getirildiğini, bunu Ege ve Akdeniz Bölgesi balıklarının izlediğini söylediler.

Hal’de çiftlik balıkların da bulunduğunu anlatan yetkililer, bunların başında alabalık, çupra, levrek ve granyozun yer aldığını ifade ettiler.

Balık Hal’inde ithal balıkların da yer aldığını bildiren yetkililer, bunlar arasında Norveç somonu ve uskumrunun tüketicilerin beğenisine sunulduğunu kaydettiler.

Yetkililer balıkların veteriner kontrolünden geçirilerek tüketiciye sunulduğunu belirterek, Başkentlilerin en sağlıklı ve en taze balığı tükettiğini vurguladılar.