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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TRAFİĞİ YOĞUN OLAN CADDELERDE BAŞLATTIĞI ASFALT ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TRAFİĞİ YOĞUN OLAN CADDELERDE BAŞLATTIĞI ASFALT ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
-ÇANKAYA İLÇESİNDE YOĞUNLAŞAN ÇALIŞMALARDA,TUNALI HİLMİ CADDESİ’NİN MODİFİYE ASFALT SERİMÇALIŞMASI BİTMEK ÜZERE,-İRAN, ARJANTİN VE FİLİSTİN CADDELERİNDE YARINASFALT SERİM ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in, trafiği yoğun olan merkezi caddelerinde  yoğunlaştırdığı asfalt çalışmalarını, aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Tunalı Hilmi Caddesi’nde başlayan ve dünkü yağış nedeniyle ara verilen asfalt serim çalışması bitmek üzere. Ardından, İran, Arjantin ve Filistin caddelerinde asfalt serimine başlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, trafiği yoğun olan caddelere, hava koşullarına ve yıpranmaya karşı çok dayanıklı olan "modifiye asfalt" serildiğini belirterek, bu doğrultuda, Atatürk Bulvarı’nın Ulus Atatürk Heykeli ile Sıhhiye Köprüsü arasındaki bölümü, modifiye asfaltla kapladıklarını söylediler.

Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, Çankaya ilçesinde, Atatürk Bulvarı’nın Ulus Atatürk Heykeli ile Sıhhiye Köprüsü arası, Dikmen, Bülbülderesi, Belligün, Esat, Serhat caddeleri ve Yavuzevler Sokak'ta çalışmaların tamamlandığını belirttiler. 

-İRAN, ARJANTİN VE FİLİSTİN CADDELERİNDE ASFALTLAMA BAŞLIYOR

Modifiye asfalt serim çalışmalarına Gaziosmanpaşa’da devam eden Fen İşleri  ekipleri, Tunalı Hilmi Caddesi’nde dün şiddetli yağmur nedeniyle ara verilen asfalt serimine bugün devam edildiğini ve çalışmaların bitmek üzere olduğunu söylediler. Yetkililer, binder (alt) tabakası serilen İran, Arjantin ve Filistin caddelerinde, yarın aşınma tabakası olarak modifiye asfalt çalışmasına başlayacaklarını bildirdiler. Yetkililer, ardından da mevcut asfaltı kazınan John F. Kennedy ile Kuleli caddelerinde asfaltlamaya geçileceğini söylediler.

Mesnevi ve Kuveyt caddelerinde de önümüzdeki günlerde kazıma çalışmasına başlanacağını belirten yetkililer, hava koşulları uygun olduğu sürece çalışmaların devam edeceğini söylediler.

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