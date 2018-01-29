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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜCRETSİZ BAKIM HİZMETİNİ YAŞLILARIN AYAĞINA KADAR GÖTÜRÜYOR

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜCRETSİZ BAKIM HİZMETİNİ YAŞLILARIN AYAĞINA KADAR GÖTÜRÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çocuk, genç, kadın ve engellilerin yanı sıra yaşlı vatandaşlara da yönelik örnek projeleri tek tek hayata geçiriyor.

Yaşlılar Hizmet Merkezi ile 60 yaş üstü üyelerinin;  rahat, huzurlu ve kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirebilmesi için imkanlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, evde gündüz bakım modeliyle Başkent’te yaşayan yaşlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor.

        

BÜYÜKŞEHİR'DEN DİP KÖŞE TEMİZLİK...

Tek başına yaşayan ya da sağlık durumu nedeniyle de evini temizlemekte zorlanan yaşlı vatandaşları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, vatandaşlara ücretsiz günlük temizlik hizmeti sunuyor.

Yerleri silip süpüren, cam, kapı ve halıları da temizleyen ekipler, mutfak banyo, tuvalet temizliğinin yanı sıra balkonları da yıkayarak adeta yaşlıların eli kolu oluyor.

 

25 AYRI EKİP TEMİZLİYOR

Aylık periyotlar halinde ve 25 ayrı ekip tarafından günde 100 yaşlı vatandaşın evinin temizlendiği Ankara’da sadece geçtiğimiz yıl 33 bin 675 üyeye temizlik hizmeti verildi. Yaşlılar Hizmet Merkezi’ne üyelik ve randevu sistemiyle yürütülen temizlik ve bakım hizmetinden bugüne kadar yararlanan üye sayısı ise 453 bin 362’ye ulaştı.

 

TAMİRAT VE TADİLAT DESTEĞİ

2017 yılında bin 976 kişinin evine bakım-onarım hizmeti götüren Yaşlılar Bakım Merkezi, ihtiyaca göre; kapı kolları, musluk tamiri, elektrik tamiri ve ampullerin değiştirilmesi, kırılan mobilyaların onarımı, boya-badana gibi birçok konuda da tadilat desteği sunmayı sürdürüyor.

 

KİŞİSEL BAKIM VE VÜCUT TEMİZLİĞİNE KADAR HİZMET

Bakıma muhtaç fiziksel yeterliliği olmayan yaşlıların beden temizliği ile saç ve sakal tıraşı, tırnak kesimi ve vücut bakımları da Yaşlı Hizmet Merkezi'nin sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Yaşlılar Hizmet Merkezi kuruluşundan bu güne kadar 661 bin 848 üyeye tüm bu hizmetleri sunarken, hizmetlerden yararlanmak ve üye olmak isteyen 60 yaş üstü vatandaşların nüfus cüzdanı ve maaş belgesinin fotokopisini şahsen ya da yakınları aracılığıyla merkeze getirmesi gerekiyor. Merkez, sağlık durumu nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşların üyelik başvurusunu ise 507 23 43 numaralı telefonu aramaları halinde kabul ediyor.  

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