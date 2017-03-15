BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “ULUS MEYDANI VE ÇEVRE DÜZENLEME ULAŞIM PROJESİ”NİN ÖN HAZIRLIĞI İÇİN BELEDİYE MECLİSİ’NDEN YETKİ ALDI

-GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANI ÜÇPINAR:“PROJE KAPSAMINDA İKİ TÜNEL YOL YAPMAYI PLANLIYORUZ. TRAFİK AKIŞININ ALTA ALINMASINA VE ÜST KISMIN YAYALAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR PROJE OLACAK"

Büyükşehir Belediyesi, Ulus Meydanı'nda 2 tünel yol yapılarak, trafiğin alta alınmasını öngören “Ulus Meydanı ve Çevre Düzenleme Ulaşım Projesi”nin ön hazırlığının yapılması konusunda Belediye Meclisi’nden yetki aldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Ali İhsan Ölmez başkanlığında yapılan toplantısında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Belediye Meclis üyelerine, projeyle ilgili sunum yaptı.

Vedat Üçpınar, Meclis’ten ön projeyle ilgili yetki almak istediklerini, aldıktan sonra da "yapılabilirlik etütleri" doğrultusunda oluşacak ön projenin ilgili kurullara gideceğini belirterek, bu kurullardan geçtikten sonra da uygulama projesi aşamasına geçileceğini anlattı.

Proje kapsamında 2 tünel yol bulunduğunu ve trafik akışının bu yollardan sağlanarak üst kısmın yayalaştırılacağını belirten Üçpınar, şu bilgileri verdi:

“Opera Kavşağı’na gelmeden önce Ekrem Barlas Köprüsü’nü 100 metre geçtikten sonra, resmi ismi Necmettin Erbakan Meydanı olan yerden başlayarak, Heykel kavşağının da altından devam ederek, Çankırı Caddesi’ndeki Roma Hamamı’nın olduğu bölgeye gelmeden önce tekrar yukarıya çıkmasını planlıyoruz.

Aşağı yukarı 1.7 kilometre uzunluğunda bir proje. Bu proje sayesinde, şu anki Opera Kavşağı’nda hem trafiği tamamen çözümlüyoruz. Hem de bu meydana iki katlı kavşak planlıyoruz.

İkinci katta, az önce bahsettiğim Atatürk Bulvarı’ndan giriş, birinci katta ise Hergelen Meydanı’ndaki sağa sola dönüş yollarını tasarlayacağız.

-“ULUS TRAFİĞİ DE AŞAĞIYA ALINACAK”

Projenin ikinci kısmında ise Anafartalar Caddesi ile Bentderesi Caddesi’nin birleştiği noktadan yine aşağıya tünel ineceğini, Ulus’taki Heykel bölgesinde de yine trafiğin aşağıya alınarak, eski Meclisin daha ilerisinden tünelle çıkacağını anlatan Vedat Üçpınar, şöyle devam etti:

"Bu bölgelerin tamamen yayalaşmasını öngören proje bittiğinde, Ulus bölgesi trafiğini komple aşağıya almış olacağız. İleride, havaalanı metrosunun da bu bölgeden geçmesi muhtemel. İleride transfer merkezi olarak planlanmış, 2018 ulaşım planında şu anki Adliye’nin yeri olarak planlanan bölgede de konsept olarak çalışılacak bir proje. Şu an bu projeyle ilgili, sadece bu söylediklerimin hepsinin konsept ve ön projesinden bahsediyoruz. Ön projesi gelecek, Meclis'e tekrar sunulacak ve yetki alınacak. Daha sonra da uygulama projesine geçilecek ve bu proje için de ilgili kurullara sunulacak. Daha sonra yeniden Meclis’ten yetki alınacak ve yapım ve uygulama kısmına geçilecek” dedi.

Vedat Üçpınar’ın sunumundan sonra, projeyle ilgili Başkanlık yazısı, oy çokluğuyla karara bağlandı.