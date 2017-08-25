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Büyükşehir Belediyesi yaşlılara ev bakımı hizmetleriyle büyük destek oluyor

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Büyükşehir Belediyesi yaşlılara ev bakımı hizmetleriyle büyük destek oluyor
BU YILIN 7 AYINDA 20 BİN MUHTAÇ AİLEYE SAĞLIK, TEMİZLİK VEEV BAKIMI HİZMETİ VEREN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerle yaşlıların keyifli ve huzurlu zaman geçirmelerini sağlarken, sağlık, temizlik ve ev bakımı hizmetleriyle de büyük destek oluyor.

Yaşlılara Hizmet Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalar ile bu yılın 7 ayında 20 bin muhtaç aileye sağlık, temizlik ve ev bakımı hizmeti götüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Yıl boyunca belli periyotlarla ev temizliği ve bakımı yapan Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Bayram öncesi her gün 100'ün üzerinde evin temizliğini yapıyor.

Ekipler, yaşlıların evlerine giderek temizlik yapmanın yanı sıra musluklarından kapı kollarına, dolaplarından sandalye masalarına kadar küçük onarımları da gerçekleştiriyor.

 

-KÖŞE BUCAK TEMİZLENİYOR…

Evinde yalnız veya eşiyle birlikte yaşayan, günlük hayatta rutin işlerini yapmakta zorlanan 60 yaş üstü vatandaşların evleri, ayda en az bir kez, 3 veya 5 kişiden oluşan ekipler tarafından itinayla temizleniyor.

Ekipler evlerde yerleri süpürüp siliyor, toz alıyor, cam, halı, kapı ve çerçeveleri temizliyor, mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapıyor, balkonları yıkıyor.

Kişisel bakımını yapmakta zorlanan yaşlı bireylere talep etmesi halinde yardımcı olan ekipler, haftada 1 gün de 3 çeşit yemekle evlere destek sunuyor.

 

-BAYRAM ÖNCESİ ÇOKDAHA İYİ OLUYOR…

 Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden bir yıldır yararlandıklarını söyleyen Sevim-Mehmet Aksakal çifti, “Geçen yıl, bu hizmetin verildiğinden haberimiz olunca başvurduk. Yaklaşık 40 günde bir gelip bize temizlik yapıyorlar, tamirat yapıyorlar. Sağlık kontrolü gerçekleştiriyorlar” dedi.

Aksakal çifti, hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek, “Allah razı olsun herkesten. Çok güzel pırıl pırıl yapıyorlar. Bayram öncesi de temizlik çok daha iyi oluyor. Ev temiz olunca mutlu oluyoruz ” dediler.  

Yaklaşık dört yıldır, sağlık, temizlik ve ev bakımı hizmetlerinden yararlandıklarını söyleyen Mükkerrem-Mehmet Gürcan çifti de, “Yıllardır bize destek oluyorlar. Artık onlar bizden, aileden biri oldu. İşlerini iyi yapıyorlar. Bizimle sohbet etmeleri, hal hatır sormaları bile bize mutluluk veriyor. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz ” diye konuştular.   

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