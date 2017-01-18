BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI, GEÇEN YIL TOPLUM SAĞLIĞI VE DÜZENİNİ KORUMAK AMACIYLA 231 BİN DENETİM YAPTI

BÜYÜKŞEHİR ZABITASI, BU DENETİMLERDE EKSİKLİKLERİ TESPİT EDİLEN MESKEN, ARAÇ VE İŞYERLERİNE TOPLAM1 MİLYON 556 BİN TL PEŞİN PARA CEZASI UYGULADI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2016 yılında ulaşım ve trafik, çevre ve hava kirliliği başta olmak üzere benzinlikler, LPG istasyonları, sıhhi müesseseler gibi çok sayıda ve çok çeşitli işyerlerde yoğun denetimler gerçekleştirirken, seyyar satıcılar ve dilencilerle de mücadele etti.

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nca kent içi ulaşımda önemli yer tutan özel toplu taşıma araçlarından; ruhsatlı minibüsler, özel halk otobüsleri, servis araçları, ticari taksiler, hafriyat kamyonları, otopark işletmeleri, nakliye araçları, sebze-meyve kamyonları, şehirlerarası otobüsler ve korsan araçlara yönelik toplam 72 bin 386 denetim gerçekleştirildi.

Büyükşehir Zabıtası, bu denetimlerde, kurallara uymayan veya eksiklikleri bulunan ticari araçlara 1 milyon 161 bin TL peşin para cezası uyguladı. Bu miktarın 1 milyon 21 bin TL'sini, kurallara uymayarak çevreyi kirleten hafriyat kamyonları ile iş makinelerine kesilen cezalar oluşturdu. Bu araçlar 19 bin 771 kez denetlenirken, 1227 hafriyat kamyonuna da geçici park yaptırımı uygulandı.

ALO 153 Mavi Masa ve Büyükşehir Zabıta Dairesi’ne, ruhsatlı minibüslerle ilgili 17 bin 618, özel halk otobüsleriyle ilgili 278, servis araçlarıyla ilgili 1921, ticari taksilerle ilgili 1797, hafriyat kamyonlarıyla ilgili 664, otopark işletmeleriyle ilgili 1274 ve şehirlerarası otobüslerle ilgili 1016 şikayet ulaştı. Zabıta Daire Başkanlığı, bu şikayetler doğrultusunda 409 ruhsatlı minibüs, 13 özel halk otobüsü, 50 şehirlerarası otobüs, 11 korsan araca da geçici park yaptırımı cezası verdi.

-19 OTOPARKA MÜHÜRLEME...

Büyükşehir Zabıtası, Ankara’da yasa ve yönetmeliklere uyulmadığı gerekçesiyle 30 işyerini de mühürledi. Zabıta tarafından mühürlenen bu işyerlerinden 19’unu, otopark işletmeleri oluşturdu.

Çevre ve hava kirliliği denetimleri kapsamında yaklaşık 27 bin mesken ve işyerine 80 bin TL para cezası kesen Büyükşehir Zabıta ekipleri, toplumun huzuru ve sağlığı için yasal yetkilerini kullanarak, 1 yılda 1567 gayri sıhhi müessese, 164 benzin istasyonu, 20 LPG istasyonu, 25 bin 379 reklam tabela ve totem, 84 bin 233 bez afiş, 3 bin 422 otobüs yazıhanesi, 1371 büfe ve 198 umumi tuvalet denetimi yaptı. Büyükşehir Zabıtası, büyük market ve gıda toptan depolarının da aralarında bulunduğu sıhhi müesseselere yaptığı 7 bin 735 denetimde de 131 bin 408 TL peşin para cezası yazdı. Büyükşehir Zabıtası, bu kapsamdaki tüm işyerlerine 315 bin TL peşin para cezası uyguladı.

Geçen yıl seyyar satıcı ve dilencilerle mücadelesini de sürdüren Zabıta ekipleri, 2118 seyyar satıcıya 13 bin TL, 5483 dilenciye de 572 TL peşin para cezası uyguladı.

-TOPLAM 1 MİLYON 556 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yoğun denetimlerle geçen 2016 yılında “işyeri, mesken ve araç” başlıkları altında toplam 230 bin 966 denetim gerçekleştirirken, bu denetimlerde eksiklikleri tespit edilen mesken, araç ve işyerlerine toplam 1 milyon 556 bin TL peşin para cezası uyguladı ve tahsilatını gerçekleştirdi.