BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

ZABITA DAİRE BAŞKANI KARABUDAK:“EKİPMANLARIMIZIN NİTELİKLİ VE HIZLI OLMASI, DAHAİYİ HİZMET VERMEMİZİ SAĞLIYOR”

Ankara’da halkın huzur ve sağlığı için gece gündüz görev yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, araç filosunu güçlendirdi. Yeni alınan 15 araç daha hizmete girdi.

Araçların hizmete girmesi nedeniyle, Etlik Zabıta Otoparkı’nda, Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, zabıta birim amirleri ve çok sayıda zabıtanın katılımıyla tören düzenlendi.

Karabudak, yaptığı konuşmada, Ankara’nın, Nallıhan’dan Elmadağ’a, Evren’den Çubuk’a kadar çok büyük bir il sınırına sahip olduğunu hatırlatarak,“Sahadaki çalışmalarımızda ekipmanlarımızın nitelikli ve hızlı olması, bizim daha iyi hizmet vermemizi sağlıyor. Burada tabii Başkanımız Melih Gökçek’in bize verdiği destek de çok önemli. Başkanımızın ekip ve ekipman desteğiyle ve çizdiği doğrultuda, Ankara’ya daha iyi hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

-“İHTİYAÇ SAHİBİNE YARDIM EDİLMELİ”

Hizmet filolarına 2 yeni dilenci aracını daha dahil ettiklerini kaydeden Başkan Karabudak, araçların üzerine de “Dilenene değil, ihtiyaç sahibine yardım ediniz”yazısını yazdırdıklarını ve bu şekilde vicdan sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden dilenciler konusunda insanları uyarmak ve doğruya götürmek istediklerini ifade etti.

Toplam 70 araca ulaşan hizmet filolarıyla Ankara’ya daha iyi hizmet etme gayreti içinde olacaklarını belirten Karabudak, yenilenen araçlar sayesinde daha fazla tasarruf edeceklerini anlattı.

-“MOBİL KOMUTA MERKEZİ”

Başkan Karabudak, EGO’dan alınan bir otobüsü de “Mobil Komuta Merkezi” olarak dizayn ettirdiklerini ifade ederek, “Otobüsümüzde, kendi görev alanımızdaki işlerin takibini yapacağız. Ayrıca deprem gibi doğal afetlerde, kentsel dönüşüm çalışmaları ile sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanacağız” dedi.