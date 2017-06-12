BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NCE ALTINPARK’TA AÇILAN “KİTAP GÜNLERİ FUARI”, ÖZELLİKLE İFTARDAN SONRA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

-170 YAYINEVİNİN KATILDIĞI “KİTAP GÜNLERİ FUARI”NDA,İMZA GÜNLERİ, SÖYLEŞİLERİ İLE BİRBİRİNDEN DEĞİŞİKETKİNLİKLER YER ALIYOR.-GÜNDE 6 BİNİN ÜZERİNDE KİTAPSEVER TARAFINDANZİYARET EDİLEN FUAR, 21 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜNEKADAR AÇIK OLACAK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin ramazan etkinlikleri kapsamında açılan “Kitap Günleri Fuarı”, her gün 6 binin üzerinde Başkentli tarafından ziyaret ediliyor. Fuarda, popüler kitaplardan bilimsel kitaplara, tarihi kitaplardan dini kitap lara kadar çok sayıda eserin yer aldığı kitap fuarı, özellikle iftardan sonra kitapseverlerin akınına uğruyor.

Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde 30 Mayıs’ta kapılarını açan kitap fuarında, 170 yayınevinin standı yer alıyor. Birçok yazarın konuk edildiği fuara, her yaş ve meslekten Başkentli kitapsever, yoğun ilgi gösteriyor.

Ramazan etkinliklerinin de devam ettiği ANFA alanında kurulan kitap fuarına gelen ziyaretçiler, yüzde 50 oranlarındaki indirimli kitap almanın yanı sıra okuyucusu oldukları sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatma ve söyleşilerine katılma imkanını da yakalıyor.

-İLK İMZA GÜNÜ, BAŞKAN GÖKÇEK’TEN...

"Kitap Günleri"nde kitabını ilk imzalayan kişi, "Sol Siyaset-FETÖ İlişkileri" isimli eserini imzalayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Romancısından şairine, belgesel yazarından deneme gibi bir çok farklı türde kitapları olan yazarın konuk olduğu kitap fuarında, yazarlar okurlarıyla bir araya gelerek, kitap hakkında konuşma fırsatı yakalıyorlar.

Kitap Fuarı'nı ziyaret etmek isteyen ailelerin çocuklarını bırakabilecekleri 2 bin metrekarelik bir alanda meddah, Hacivat-Karagöz, orta oyunu gibi tiyatroları ile kum boyama, ebru sanatı, kinetik kum, origami ve kes-yapıştır gibi aktiviteler yer alıyor. Aileler Kitap Fuarı'nı dolaşırken, alana kurulu dev ekrandan da çocuklarının nasıl vakit geçirdiklerini izleyerek kontrol edebiliyorlar.

21 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecek olan “Kitap Günleri Fuarı” 12.00-01.00 saatleri arasında açık bulunuyor.