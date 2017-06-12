  • BIST 99.375
  • Altın 143,782
  • Dolar 3,5216
  • Euro 3,9507
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NCE ALTINPARK’TA AÇILAN “KİTAP GÜNLERİ FUARI”, ÖZELLİKLE İFTARDAN SONRA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

»
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NCE ALTINPARK’TA AÇILAN “KİTAP GÜNLERİ FUARI”, ÖZELLİKLE İFTARDAN SONRA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
-170 YAYINEVİNİN KATILDIĞI “KİTAP GÜNLERİ FUARI”NDA,İMZA GÜNLERİ, SÖYLEŞİLERİ İLE BİRBİRİNDEN DEĞİŞİKETKİNLİKLER YER ALIYOR.-GÜNDE 6 BİNİN ÜZERİNDE KİTAPSEVER TARAFINDANZİYARET EDİLEN FUAR, 21 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜNEKADAR AÇIK OLACAK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan etkinlikleri kapsamında açılan “Kitap Günleri Fuarı”, her gün 6 binin üzerinde Başkentli tarafından ziyaret ediliyor. Fuarda, popüler kitaplardan bilimsel kitaplara, tarihi kitaplardan dini kitaplara kadar çok sayıda eserin yer aldığı kitap fuarı, özellikle iftardan sonra kitapseverlerin akınına uğruyor.

Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde 30 Mayıs’ta kapılarını açan kitap fuarında, 170 yayınevinin standı yer alıyor. Birçok yazarın konuk edildiği fuara, her yaş ve meslekten Başkentli kitapsever, yoğun ilgi gösteriyor.

Ramazan etkinliklerinin de devam ettiği ANFA alanında kurulan kitap fuarına gelen ziyaretçiler, yüzde 50 oranlarındaki indirimli kitap almanın yanı sıra okuyucusu oldukları sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatma ve söyleşilerine katılma imkanını da yakalıyor.

-İLK İMZA GÜNÜ, BAŞKAN GÖKÇEK’TEN...

"Kitap Günleri"nde kitabını ilk imzalayan kişi, "Sol Siyaset-FETÖ İlişkileri" isimli eserini imzalayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu.  Romancısından şairine, belgesel yazarından deneme gibi  bir çok farklı türde kitapları olan yazarın konuk olduğu kitap fuarında, yazarlar okurlarıyla bir araya gelerek, kitap hakkında konuşma fırsatı yakalıyorlar.  

Kitap Fuarı'nı ziyaret etmek isteyen ailelerin çocuklarını bırakabilecekleri 2 bin metrekarelik bir alanda meddah, Hacivat-Karagöz, orta oyunu gibi tiyatroları ile kum boyama, ebru sanatı, kinetik kum, origami ve kes-yapıştır  gibi aktiviteler yer alıyor. Aileler Kitap Fuarı'nı dolaşırken, alana kurulu dev ekrandan da çocuklarının nasıl vakit geçirdiklerini izleyerek kontrol edebiliyorlar.

21 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecek olan “Kitap Günleri Fuarı” 12.00-01.00 saatleri arasında açık bulunuyor.   

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Büyük Ankara Festivali” bu yılda düzenlenecek09 Haziran 2017 Cuma 10:38
  • BAŞKAN GÖKÇEK TÜRKİYE’NİN EN MODERN İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞ MERKEZİ ‘OTONOMİ’ ESNAFI İLE İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU09 Haziran 2017 Cuma 10:24
  • SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFI ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, GÖLBAŞI’NDA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ07 Haziran 2017 Çarşamba 11:12
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 217 çiftin düğün masraflarını üstlenerek, bir kez daha mutluluklarına ev sahipliği yapacak07 Haziran 2017 Çarşamba 11:09
  • BAĞLICA BÖLGESİ’NİN TRAFİK ÇİLESİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 4 KİLOMETRELİK BULVARIYLA RAHATLAYACAK07 Haziran 2017 Çarşamba 10:59
  • Başkan Gökçek "Sol Siyaset-FETÖ İlişkileri" adlı kitabını Altınpark içinde açılan Kitap Fuarı alanında imzaladı05 Haziran 2017 Pazartesi 10:17
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ASKİ, EGO ve ANFA personeli ve aileleriyle, iftar yemeğinde bir araya geldi03 Haziran 2017 Cumartesi 14:18
  • Ankaragücü Kulüp Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu Soydaş'tan Başkan Gökçek'e teşekkür03 Haziran 2017 Cumartesi 14:11
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, SİNCAN ÇİMŞİT MEZARLIĞI’NDAKİ CAMİ VE MODERN TESİSLERİN ÇALIŞMALARI, YÜZDE 80 ORANINDA TAMAMLANDI03 Haziran 2017 Cumartesi 14:07
  • NEVİN GÖKÇEK, YENİMAHALLE KARŞIYAKA’DA, MADDİ DURUMU KÖTÜ AİLELERİ ZİYARET EDEREK ERZAK YARDIMINDA BULUNDU03 Haziran 2017 Cumartesi 14:03
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim