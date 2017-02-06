BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NCE ÜRETİLİP YETİŞTİRİLEN 150 ÖRDEK, MOGAN GÖLÜ’NE BIRAKILDI

“YEŞİLBAŞ”, “AMERİKAN BARBAR” VE “PEKİN” TÜRÜÖRDEKLER, SİNCAN EVCİL HAYVANLAR PARKI’NDA YETİŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi’nce, üretilen 150 adet ördek, Mogan Gölü’ne bırakıldı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’nda üretilerek ergin hale getirilen, “Yeşilbaş”, “Amerikan Barbar” ve “Pekin” türü ördekler, doğal yaşam alanlarına bırakılırken, birbirinden güzel görüntüler oluştu.

Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’ndaki, geçici yuvaları olan havuzdan alınarak, kafesler içinde Mogan Gölü’ne getirilen ördekler, özel olarak hazırlanan alana bırakıldı. Ördeklerin kanat çırpıp öterek coşkuyla suya girmeleri, hafta sonunu parkta geçirmeye gelen Başkentlilerin büyük ilgisini çekti.

-500 ÖRDEK, DAHA ÖNCE DOĞAL ALANLARA KAVUŞMUŞTU

Doğanın korunması ve yeşil alanların artırılmasına yönelik projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, canlıların üremesi ve türlerinin yok olmaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Ankara’da ekolojik dengeyi desteklemek, biyolojik çeşitliliği artırmak amacıyla yetiştirdiği ve tedavi ettiği hayvanları, zaman zaman doğal yaşam ortamına bırakıyor.

Geçen yıl Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’nda yetiştirilen çeşitli türdeki 500 su kuşu, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Güdül Sorgun Gölü, Çamlıdere Çamkoru, Çubuk Karagöl gibi alanlarda doğal ortamlara bırakılmıştı. Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’nda üretilen ve yetiştirilen evcil hayvanlar, yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri için uygun şartlar sunan kamu kuruluşlarına da veriliyor.