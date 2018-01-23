"ERKEK OLMAK VE BABA OLMAK" KONULU 8 HAFTALIK EĞİTİM PROGRAMA KATILAN PERSONELLER, AİLE İÇİ ŞİDDETTEN ÇOCUK GELİŞİMİNE KADAR TÜM DAVRANIŞ BİÇİMLERİNE YÖNELİK PSİKOLOJİK EĞİTİME TABİİ TUTULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortak bir projeye imza attı. Kasım ayında Büyükşehir Belediyesi’nde görevli erkek personel için "Erkek olmak ve Baba olmak" konulu eğitim programı düzenlendi.

Devam edecek eğitim programında 14 kişiden oluşan ilk grup, 8 hafta süren eğitim programına tabii tutuldu. Uzmanlar eşliğinde verilen eğitim programında; iyi bir baba nasıl olmalı, aile içi şiddet, ilgili bir eş ve ilgili bir baba nasıl olur gibi davranış biçimleri konularında eğitim verildi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Bestami Erkoç’un da katıldığı sertifika töreninde ilk grupta eğitim gören erkek personele sertifikaları dağıtıldı.

ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ

2. grupta yer alan erkek personelin Şubat ayında eğitime başlayacağını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Yılmaz, çocuk gelişimi konusunda da eğitime önem verdiklerini söyledi. Yılmaz, projenin önemini şu sözlerle anlattı:

"Çağımızın en büyük sıkıntısı olan boşanmaların bu kadar arttığı bir dönemde Aile Yaşam Merkezleri, Hanım Lokalleri, BELMEK’ler ve Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan personelimize aile eğitimi ve çocuk gelişimiyle alakalı kurslar vereceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ile birlikte bu konuda ortak çalışmalar yapacağız. Daire Başkanlığımız bünyesindeki sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımıza da hem bakanlık hem de üniversitedeki hocalarımız ayrıca eğitim verecek."

ERKEK PERSONEL EĞİTİMDEN MEMNUN

Eğitim programına katılanlardan biri olan Kadir Barış, "Bu eğitim bize çok katkı sağladı. Ailemize ve bayanlara karşı ayrı bir saygımız oluyor. Onun için faydalı olduğunu düşünüyorum. Herkesin bu eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Biz ataerkil kültüre sahip bir milletiz. Böyle eğitimlerin insanların düşüncelerini iyileştirerek daha yapıcı olacağını düşünüyorum" dedi.

Sertifikasını alan Hüseyin Aslanhan ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bu eğitimle birlikte daha ılımlı daha yapıcı bir bakış açısı kazandık. Aileme ve çocuklara karşı tutumum olumlu yönde değişti. Her sene tekrarlanmasını isteriz."