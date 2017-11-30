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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ ÇEVRESİNDEKİ YOL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPIMINA BAŞLADIĞI TEKNOKENT KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI YAPIMI, TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ ÇEVRESİNDEKİ YOL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPIMINA BAŞLADIĞI TEKNOKENT KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI YAPIMI, TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 3 bin 700 yataklı Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşım başta olmak üzere bölge trafiğine büyük rahatlık kazandırması planlanan yol projesi tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda, 33 kilometre uzunluğunda ve üzerinde 29 sanat yapısı ve 2 tünel bulunacak projenin en önemli kısmı olan ODTÜ Teknokent önündeki 3 katlı köprülü kavşak çalışmasında, köprü ortaya çıkmaya başladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, 3 katlı bir şekilde, 2 köprü ve 2 altgeçit yapılması  planlanan kavşak çalışmalarında, fore kazık imalatlarında sona yaklaşıldığını belirterek, kavşak için 913 fore kazık yapılacağını ve bunun 813’ünün tamamlandığını söylediler. 

-KATLI KAVŞAK VE KÖPRÜLER…

Köprünün yapımı için gece gündüz çalışıldığını da ifade eden yetkililer, kavşaktaki köprü ve alt geçitlere ilişkin şu bilgileri verdiler:

“Altgeçitler, Eskişehir Yolu’ndan gelen araçların 2 kola ayrılarak Beysukent veya Bilkent istikametlerine kavşakta beklemeden ulaşmalarını sağlayacak. Bu alt geçitler, 262 metre ve 322 metre uzunluğunda iki tarafı da fore kazıklarla çevrili 2 koldan oluşup, 5,5 metre tavan yüksekliğinde tünel olacak.

Beysukent ve Bilkent yönünden gelen araçların Eskişehir Yolu’na ulaşmalarını sağlayacak köprü ise 2 koldan oluşuyor. Beysukent’ten gelen kol, 192 metre, Bilkent yönünden gelen kol da 129 metre uzunluğunda olacak.

Köprü, en güncel teknolojiler takip edilerek, ardgermeli yapım yöntemiyle hem estetik hem de güvenli olacak şekilde projelendirildi.”

-15 KÖPRÜ AYAĞINDAN 13'Ü TAMAMLANDI

Köprü ayaklarındaki fore kazık imalatlarının bittiğini ve 15 köprü ayağından 13’ünün tamamlandığını bildiren yetkililer, diğer biten işleri ise kalem kalem şöyle sıraladılar:

“-İlk etapta 95 ve 60 metre uzunluklarında köprü döşemesi tamamlandı.

-İskelesi tamamlanan ve 1 hafta içinde döküme hazır edilecek 60 metrelik kısmın döşeme betonu da dökülerek ardgerme işlemi yapılacak.

-Hastane tarafında, 200 metrelik köprü yaklaşımlarındaki perdeler tamamlandı. Ayrıca 150 metrelik kısmın döşeme imalatları bitti, kalan kısmın imalatları da hızla devam ediyor.

-Askeriye bölgesindeki imalatlara başlandı. Kazı çalışmaları, yaklaşım perdeleri ve duvarların imalatları devam ediyor.

-Altyapı deplaselerinin, ASKİ ve Enerjisa tarafından 1 hafta içinde bitirilmesiyle, altgeçitlerin fore kazık imalatları da tamamlanacak ve altgeçidin kazı işlemlerine başlanacak.”

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