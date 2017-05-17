BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOK FONKSİYONLU 50 SÜPÜRGE ARACI, GÜNDE ORTALAMA 6 BİN 500 KM YOL TEMİZLİYOR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOK FONKSİYONLU 50 SÜPÜRGE ARACI, YOL TEMİZLİĞİNDEN TÜNEL YIKAMAYA, MİTİNG VE KAZA ALANLARI TEMİZLİĞİNDEN KAR KÜREMEYE KADAR PEK ÇOK FONKSİYONU YERİNE GETİREBİLİYOR..

Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin çok fonksiyonlu süpürge araçları, gece-gündüz çalışarak, kilometrelerce yolun temizliğinden, miting ve kaza alanlarının temizliğine ve kar küremeye kadar pek çok görevi yerine getirebiliyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ’nın kullanımında olan 50 süpürge aracı, her gün 200’ü aşkın cadde, bulvar ve meydanda, ortalama 6 bin 500 km yol temizliyor.

Ankara merkez ve taşra ilçelerde deneyimli personelin kullanımında olan Büyükşehir temizlik filosu nun vakumlu süpürge araçlarıyla, 24 saat boyunca Ankara’nın karayolu ulaşım ağı, temiz kalıyor.

Kent Temizlik araçları, ayrıca miting ve toplu organizasyonlar sonrasında büyük alanların hızlı ve etkin şekilde temizlenmesi, taşıt yollarında meydana gelen kazaların çevreye verdiği tahribatın ortadan kaldırılarak, yol ve çevre güvenliğinin sağlanması, ana cadde-bulvar ve meydanların yıkanarak temizlenmesi, sonrasında da tüm kalıntıların ortadan kaldırılması gibi bir çok amaca da etkin, verimli ve hızlı şekilde hizmet ediyor.