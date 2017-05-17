  • BIST 96.050
  • Altın 142,533
  • Dolar 3,5565
  • Euro 3,9460
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOK FONKSİYONLU 50 SÜPÜRGE ARACI, GÜNDE ORTALAMA 6 BİN 500 KM YOL TEMİZLİYOR

»
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOK FONKSİYONLU 50 SÜPÜRGE ARACI, GÜNDE ORTALAMA 6 BİN 500 KM YOL TEMİZLİYOR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOK FONKSİYONLU 50 SÜPÜRGE ARACI, YOL TEMİZLİĞİNDEN TÜNEL YIKAMAYA, MİTİNG VE KAZA ALANLARI TEMİZLİĞİNDEN KAR KÜREMEYE KADAR PEK ÇOK FONKSİYONU YERİNE GETİREBİLİYOR..

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çok fonksiyonlu süpürge araçları, gece-gündüz çalışarak, kilometrelerce yolun temizliğinden, miting ve kaza alanlarının temizliğine ve kar küremeye kadar pek çok görevi yerine getirebiliyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın kullanımında olan 50 süpürge aracı, her gün 200’ü aşkın cadde, bulvar ve meydanda, ortalama 6 bin 500 km yol temizliyor.

Ankara merkez ve taşra ilçelerde deneyimli personelin kullanımında olan Büyükşehir temizlik filosunun vakumlu süpürge araçlarıyla, 24 saat boyunca Ankara’nın karayolu ulaşım ağı, temiz kalıyor.  

Kent Temizlik araçları, ayrıca miting ve toplu organizasyonlar sonrasında büyük alanların hızlı ve etkin şekilde temizlenmesi, taşıt yollarında meydana gelen kazaların çevreye verdiği tahribatın ortadan kaldırılarak, yol ve çevre güvenliğinin sağlanması, ana cadde-bulvar ve meydanların yıkanarak temizlenmesi, sonrasında da tüm kalıntıların ortadan kaldırılması gibi bir çok amaca da etkin, verimli ve hızlı şekilde hizmet ediyor.

Büyükşehir’in çok fonksiyonlu temizlik araçları, tünellerin, bariyerlerin yıkanması gibi görevlerin yanı sıra kış aylarında da Büyükşehir Fen İşleri’nin kar temizlik çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir aile yaşam merkezi Osmanlı Aile Yaşam Merkezi14 Mayıs 2017 Pazar 12:04
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK'TEN ANKARAGÜCÜ’NE YARDIM AÇIKLAMASI14 Mayıs 2017 Pazar 12:01
  • Sincan- Ulus- Kızılay özel toplu taşıma araçları “ANKARAKART” sistemine geçiyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:18
  • EGO otobüslerinde, akşam belli saatten sonra, kadın ve çocukların iki durak arasında istedikleri noktada inebilecek12 Mayıs 2017 Cuma 12:22
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, MALATYALILARA,15 TEMMUZ GERÇEKLERİNİ ANLATTI12 Mayıs 2017 Cuma 11:34
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR’IN DAVETLİSİ OLARAK MALATYA’DA11 Mayıs 2017 Perşembe 16:08
  • ANKARA MİA GARYIMENKUL VE İNŞAAT YATIRIM A.Ş'NİN 4. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI11 Mayıs 2017 Perşembe 12:21
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN YAŞAYACAĞI “ÇOCUK KORUMA EVİ” İÇİN 1 KONUT ALACAK11 Mayıs 2017 Perşembe 11:00
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALTINDAĞ İLE MAMAK SINIRINDA BULUNAN, 4 CADDENİN KESİŞİMİNDEKİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASINA BAŞLADI11 Mayıs 2017 Perşembe 10:08
  • BAŞKENT’İN ATIK SULARINA MODERN ARITMA10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:28
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim