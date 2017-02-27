  • BIST 88.140
  • Altın 144,859
  • Dolar 3,5881
  • Euro 3,7979
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇUKURAMBAR'DA YAPTIĞI GÖRME ENGELLİLER PARKI, ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

»
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇUKURAMBAR'DA YAPTIĞI GÖRME ENGELLİLER PARKI, ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
PARKTA BULUNAN FUTBOL SAHASINDA, GÖRME ENGELLİLER FUTBOL MÜSABAKALARI YAPABİLECEK

Büyükşehir Belediyesi'nin Çukurambar'da yaptığı Görme Engelliler Parkı, ziyaretçilerini bekliyor. Parkta bulunan futbol sahasında, görme engelliler futbol müsabakaları yapabilecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, görme engelliler için yapımına başladığı parkın inşaatını kısa sürede tamamlayarak hizmete açtı.

Görme engellilerin güvenli, kolay ve rahat spor yapabilmesi, dinlenebilmesi için tasarlanan park, yaklaşık 6 dönüm üzerine kuruldu. İki bölümden oluşan parkın bir bölümü, spor yapmak isteyen görme engelliler için düzenlendi. Bu bölümde futbol sahası ve yürüyüş yolları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, parkın 2. bölümüne yerleştirdiği oyun gruplarıyla da çocukların eğlenmelerine olanak sağladı. Oturma gruplarının da yer aldığı parkta her şey, görme engellilerin güvenliği ve kolay kullanımı için tasarlandı. Ziyaretçilerin zarar görmemesi için en ufak ayrıntılar bile düşünüldü. Yürüyüş yolları ve sert zeminlere de iz yolları yerleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi yetkilileri, parkta kullanılan malzemelerin ve araçların özel olarak belirlendiğini, ayrıca yaklaşık 2 bin metrekare de yeşil alan oluşturulduğunu söylediler.  

Yetkililer, engellilere özel yapılan parkların sayısının artırılacağını belirttiler.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR ZABITA EKİPLERİ, BAŞKENT’TE DEĞİŞİK SEMTLERDE DİLENCİ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ22 Şubat 2017 Çarşamba 17:48
  • METRO, ANKARAY VE EGO OTOBÜSLERİNDE UNUTULMUŞ EŞYALAR, 25 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ SATILACAK21 Şubat 2017 Salı 11:56
  • Liseli öğrenciler, yerlere çöp atılmaması konusunda hazırladıkları afişleri, toplu taşıma araçlarının camlarına yapıştırdılar20 Şubat 2017 Pazartesi 12:52
  • BELTEK’LER, PİYASAYA ARA ELEMAN YETİŞTİRMEKTE, İŞSİZLERİN DE İŞ BULMASINDA ÖNEMLİ İŞLEV GÖRÜYOR19 Şubat 2017 Pazar 11:43
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya19 Şubat 2017 Pazar 11:40
  • BAŞKAN GÖKÇEK, ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİNE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ YAŞANANLARI GÖRÜNTÜLER EŞLİĞİNDE ANLATTI17 Şubat 2017 Cuma 12:49
  • Başkan Gökçek: "Organize sanayi bölgelerine her türlü yardımı yaptık, yapmaya devam edeceğiz..15 Şubat 2017 Çarşamba 12:29
  • ANKARA ULUSLARARASI FUAR ALANI VE KONGRE MERKEZİ ALANINDA SIKINTI14 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Şafak Uğur, sokak hayvanlarıyla ilgili bir sunum yaptı14 Şubat 2017 Salı 11:47
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'DEN BU HAFTA14 Şubat 2017 Salı 11:40
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim