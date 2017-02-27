BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇUKURAMBAR'DA YAPTIĞI GÖRME ENGELLİLER PARKI, ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

PARKTA BULUNAN FUTBOL SAHASINDA, GÖRME ENGELLİLER FUTBOL MÜSABAKALARI YAPABİLECEK

Büyükşehir Belediyesi'nin Çukurambar'da yaptığı Görme Engelliler Parkı, ziyaretçilerini bekliyor. Parkta bulunan futbol sahasında, görme engelliler futbol müsabakaları yapabilecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, görme engelliler için yapımına başladığı parkın inşaatını kısa sürede tamamlayarak hizmete açtı.

Görme engellilerin güvenli, kolay ve rahat spor yapabilmesi, dinlenebilmesi için tasarlanan park, yaklaşık 6 dönüm üzerine kuruldu. İki bölümden oluşan parkın bir bölümü, spor yapmak isteyen görme engelliler için düzenlendi. Bu bölümde futbol sahası ve yürüyüş yolları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, parkın 2. bölümüne yerleştirdiği oyun gruplarıyla da çocukların eğlenmelerine olanak sağladı. Oturma gruplarının da yer aldığı parkta her şey, görme engellilerin güvenliği ve kolay kullanımı için tasarlandı. Ziyaretçilerin zarar görmemesi için en ufak ayrıntılar bile düşünüldü. Yürüyüş yolları ve sert zeminlere de iz yolları yerleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi yetkilileri, parkta kullanılan malzemelerin ve araçların özel olarak belirlendiğini, ayrıca yaklaşık 2 bin metrekare de yeşil alan oluşturulduğunu söylediler.

Yetkililer, engellilere özel yapılan parkların sayısının artırılacağını belirttiler.