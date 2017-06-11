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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÖDÜLLÜ ANKETLERİ, “HALK EKMEK FABRİKASI’NDA KAHVALTI ZİYAFETİ” İKRAMIYLA SÜRÜYOR

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÖDÜLLÜ ANKETLERİ, “HALK EKMEK FABRİKASI’NDA KAHVALTI ZİYAFETİ” İKRAMIYLA SÜRÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, her ay değişik birimleriyle ilgili bilgilendirme amaçlı “ödüllü anketleri”, bu kez Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın çalışmalarına yönelik olarak düzenlendi.

Halk Ekmek Fabrikası’nın çeşit çeşit ürünlerinden, satış mağazalarına, ayrıcalıklı hizmetlerinden, örnek olan uygulamalarına kadar pek çok bilginin sunulduğu ankette bulunan 10 ayrı soruyu yanıtlayan Başkentliler arasından yapılacak çekilişle, 50 kişiye Fabrika’da kahvaltı ikramı yapılacak. 

-30 HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK…        

30 Haziran Cuma gününe kadar ankete katılacak Başkentliler, Ramazan Bayramı sonrası Fabrika mutfağında hazırlanan çeşit çeşit ürünlerin ikram edileceği kahvaltıyı elde etme şansı bulacaklar.  

Kızılay Metro İstasyonu içindeki Anket Merkezi, metro istasyonlarında bulunan kent ekranları, Ankara Büyükşehir Belediye Binası’ndaki dilekçematikler ve “anket.ankara.bel.tr”  internet adresinden ankete katılarak, 10 ayrı soruyu cevaplandıracak olan vatandaşlar, anketin sonuçlanmasının ardından gönderilecek SMS ile bilgilendirilecekler.

Katılımcılar arasından 50 kişiye “Halk Ekmek Fabrikası’nda muhteşem bir kahvaltı ziyafeti” sunulacak.   

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