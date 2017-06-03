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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, SİNCAN ÇİMŞİT MEZARLIĞI’NDAKİ CAMİ VE MODERN TESİSLERİN ÇALIŞMALARI, YÜZDE 80 ORANINDA TAMAMLANDI

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, SİNCAN ÇİMŞİT MEZARLIĞI’NDAKİ CAMİ VE MODERN TESİSLERİN ÇALIŞMALARI, YÜZDE 80 ORANINDA TAMAMLANDI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI ÜÇPINAR:“KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NDA YAPTIĞIMIZ TESİSLERİN BİR EŞİNİ ORTAKÖYMEZARLIĞI’NDA YAPTIK. ŞİMDİ DE SİNCAN’DAKİ CİMŞİT MEZARLIĞI’NDA BENZERBİR HİZMETE İMZA ATIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Sincan Çimşit Mezarlığı’nda yapımını sürdürdüğü ve yaklaşık 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1100 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami ve sosyal tesislerin çalışmaları, yüzde 80 oranında tamamlandı. Morgları, gasilhaneleri ve ilgili tüm birimlerin yer alacağı tesisler hizmete girdiğinde, cenaze işlemleri kısa sürede tek yerden yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, mezarlıkta bulunan cami ve diğer tesislerin ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle başlattığı çalışmalar kapsamında yer alan yeni cami, modern idari tesisler ve sosyal donatı alanlarının inşası hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, Ankaralıları en acı günlerinde yalnız bırakmamak amacıyla, tesislerin, cenaze sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirildiğini belirterek, “Karşıyaka Mezarlığı’nda yaptığımız tesislerin bir eşini Ortaköy Mezarlığı’nda yaptık. Şimdi de Sincan’daki Cimşit Mezarlığı’nda benzer bir hizmete imza atıyoruz” dedi.                

Bir yandan mezarlık içi yenileme çalışmaları yapılırken, diğer yandan da idari ve sosyal tesis inşaatının sürdüğünü kaydeden Üçpınar, çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlandığını söyledi.

Üçpınar, mezarlık içine 1100 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, alttan ısıtmalı ve mekanik havalandırmalı bir cami inşa edilmekte olduğunu, cami dışında da 5 bin kişinin namaz kılabileceği, kar, yağmur ve güneşe karşı üzeri özel çadır sistemiyle kapatılan korunaklı bir alan yapıldığını söyledi. Üçpınar, şu bilgileri verdi:

"Cami altında da 4 gasilhane, 57 cenaze kapasiteli morg, imam odaları, tabut depoları, personel odaları, cenaze levazımatçısı, çiçekçi ve cenaze sahiplerine ücretsiz çay ikramının yapılacağı bekleme salonu, özürlülerin de rahat abdest alabildiği yerler ile cemaatin araçlarını rahatlıkla park edeceği yaklaşık 400 araçlık otopark olacak. Yönetim binamız da 3 kattan oluşacak. Burada cenaze defin kayıt işlemleri yürütülecek. Cenaze ve levazımat binasında,  defin hizmetlerinde kullanılacak malzemeler bulunacak. Ayrıcapersonel yemekhanesi, işçi lokali, personel  dinlenme alanı yer alacak.

Üçpınar, mezarlığa, cenazelere ait ada-parsel bilgileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in başsağlığı mesajının yer aldığı LED ekran da yerleştirildiğini kaydetti. 

-AYDA 150 DEFİN GERÇEKLEŞİYOR

Toplam 1300 dönümlük arazi üzerinde yer alan Sincan Çimşit Mezarlığı’nda, ayda 150 defin gerçekleşiyor. Halihazırda kullanılan 2 gasilhane, 9 morg ünitesi ve cami, hızla büyüyen ilçede, ihtiyaca cevap vermiyor.

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