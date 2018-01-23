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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, SİNCAN ÇİMŞİT MEZARLIĞI’NDAKİ CAMİ VE MODERN TESİSLERİN ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, SİNCAN ÇİMŞİT MEZARLIĞI’NDAKİ CAMİ VE MODERN TESİSLERİN ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ
VATANDAŞLARIN EN ACI GÜNLERİNDE YANLARINDA OLAN BÜYÜKŞEHİR’İN CİMŞİT MEZARLIĞI’NDA; CAMİ, ABDESTHANE, GASİLHANE, İDARİ TESİS, YÖNETİM BİNASI, CENAZE YAKINLARI BEKLEME BİNASI, CENAZE NAMAZGAHI VE 378 ARAÇLIK AÇIK OTOPARK BULUNUYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Sincan Çimşit Mezarlığı’nda yapımını sürdürdüğü ve yaklaşık 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1100 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Sincan Çimşit Mezarlığı cami ve sosyal tesislerin çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarında son rötuşların yapıldığı mezarlık alanının; morgları, gasilhaneleri ve çeşitli birimlerinin yer alacağı tesisleri hizmete girdiğinde,cenaze işlemleri çok daha kısa sürede ve tek noktadan yapılabilecek.

        

MODERN VE DÜZENLİ TESİS

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, mezarlıkta bulunan cami ve diğer tesislerin ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle başlattığı çalışmalar hızlandırılırken, yeni cami, modern idari tesisler ile sosyal donatı alanlarının inşasına da devam ediliyor.

Ankaralıların her anlarında yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğumdan ölüme kadar en tatlı ve en acı günlerinde de yanında olmayı sürdürüyor. Cenaze sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde tesislerin modern tarzda projelendirildiğini belirten yetkililer, “Karşıyaka Mezarlığı’nda yaptığımız tesislerin bir eşini Ortaköy Mezarlığı’nda yaptık. Şimdi de Sincan’daki Çimşit Mezarlığı’nda benzer bir hizmete imza attık” dediler.                

        

CAMİİ İÇİNDE 1100, CAMİİ DIŞINDA 5000 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

Camii içinde 1100 kişinin aynı anda namaz kılabileceği alanda; hem mezarlık içi yenileme çalışmalarının hem de idari ve sosyal tesis inşaatının son aşamaya geldiğini ifade eden yetkililer, çalışmalar kapsamında çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydettiler.

Alttan ısıtmalı ve mekanik havalandırmalı inşa edilen cami dışında ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği, kar, yağmur ve güneş gibi kötü hava koşullarına karşı vatandaşları koruyacak kapalı çadır sistemi kuruluyor.

 

DEFİN İŞLEMLERİ KOLAYLAŞACAK

Çimşit Mezarlığı’ndaki yeni tesislerin devreye girmesiyle cenaze sahiplerinin defin işlemlerinin kolaylaşacağına dikkat çeken yetkililer şu bilgileri paylaştı:       "Cami altında 2 bay, 2 de bayan olmak üzere toplam 4 gasilhane olacak.  57 cenaze kapasiteli morgun dışında imam odaları, tabut depoları, personel odaları, cenaze levazımatçısı, çiçekçi ve cenaze sahiplerine ücretsiz çay ikramının yapılacağı bekleme salonu, engelli vatandaşların rahat şekilde abdest alabileceği yerler de dizayn edildi. Ayrıca 378 araçlık otopark bulunuyor.”

3 kattan oluşan yönetim binasında cenaze defin kayıt işlemlerinin yürütüleceği Çimşit Mezarlığı’nda defin hizmetlerinde kullanılacak malzemeler de kapalı alanda korunacak. Alanda personel yemekhanesi, işçi lokali ve personel dinlenme noktaları da yer alacak.

Mezarlıkta ayrıca, cenazelere ait ada-parsel bilgilerinin yer aldığı LED ekran da yerleştirildi.

 

AYDA 150 DEFİN GERÇEKLEŞİYOR

Cenazelere ait ada-parsel bilgilerinin yer alacağı LED ekranların kurulduğu ve toplam 1300 dönümlük arazi üzerinde mevcut durumda ayda 150 defin gerçekleşiyor. Hali hazırda kullanılan 2 gasilhane, 9 morg ünitesi ve cami, hızla büyüyen ilçede, ihtiyaca cevap vermiyor.

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