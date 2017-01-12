  • BIST 78.619
  • Altın 149,748
  • Dolar 3,8797
  • Euro 4,1253
  • Ankara -10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 7 °C

BÜYÜKŞEHİR İLE ANKARA VALİLİĞİ, TÜTÜN KONTROLÜ, SAĞLIKLI BESLENME VE OBEZİTEYLE MÜCADELE KONULARINDA ORTAK PROJELER YÜRÜTECEK

»
BÜYÜKŞEHİR İLE ANKARA VALİLİĞİ, TÜTÜN KONTROLÜ, SAĞLIKLI BESLENME VE OBEZİTEYLE MÜCADELE KONULARINDA ORTAK PROJELER YÜRÜTECEK
Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Valiliği, tütün kontrolü, sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konularında ortak projeler yürütecek.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, kentle ilgili çeşitli kararlara imza atılırken, Başkanlık yazıları da görüşülerek karara bağlandı.

Nail Çimen başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, tütün kontrolü (sigara ve nikotin bırakma) ile sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konularında konferanslar düzenlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı kabul edildi. Buna göre, Büyükşehir ile Ankara Valiliği, proje kapsamında, doktor, psikolog ve diyetisyen ile ilaç ve poliklinik hizmetleri konusunda uygulamalara destek sağlayacak.

Toplantıda, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 20 otobüsün, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne "iz bedeli" karşılığında 1 yıl süreyle kiralanmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca Karşıyaka Mezarlığı'nda D-7 (meccane-kimsesizler mezarlığı)  adasının tekrar define açılmasına karar veren Büyükşehir Meclisi, şehit mezarlarının mermer üst yapılarının yapılmasına da oybirliğiyle karar verdi.

Toplantıda, Sincan sınırlarında bulunan Esenler Sulama Göleti'nin kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle yıkılması karara bağlandı.

Belediye hizmetlerinin daha iyi tanıtılması amacıyla yurtdışındaki kardeş kentler yerel idare birlik ve heyetlerinin Ankara'da ağırlanmasına karar veren Büyükşehir Meclisi, Ankara ile Ukrayna'nın Dnipro kenti arasında dostluk ve işbirliği protokolü yapılmasını da benimsedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Genelkurmay Başkanlığı önündeki üstgeçide, “15 Temmuz Şehitler Üstgeçidi” ismi verildi10 Ocak 2017 Salı 12:41
  • ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA AĞIR YAPTIRIM KARARLARI ÇIKTI09 Ocak 2017 Pazartesi 14:52
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için 2016 yılında yaklaşık 5 milyon liralık harcama yaptı09 Ocak 2017 Pazartesi 11:42
  • BAŞKENT'TE SABAHA KARŞI BAŞLAYAN VE ARALIKLARLA DEVAM EDEN KAR YAĞIŞINA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI08 Ocak 2017 Pazar 13:08
  • Keçiörenliler, 18 dakika süren yolculukla Atatürk Kültür Merkezi’ne oradan da kısa sürede Kızılay’a ulaşmanın sevincini yaşıyor07 Ocak 2017 Cumartesi 12:24
  • Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi 2016’nın soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ısıtmaya devam etti07 Ocak 2017 Cumartesi 12:22
  • Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca yetiştirilen “Seepod” ile “Johny” adlı K-9’lar eğitim sertifikalarını aldı06 Ocak 2017 Cuma 12:48
  • EGO OTOBÜSLERİ KAMERA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİYLE 7/24 TAKİP ALTINDA06 Ocak 2017 Cuma 12:43
  • Keçiören Metrosu’nun açılışı yapıldı05 Ocak 2017 Perşembe 18:40
  • BAŞKENT YOLLARINA NİSAN AYINDAN BAŞLANARAK YENİ YILA KADAR 1500 KİLOMETRE YOL ÇİZGİSİ ÇEKTİLDİ05 Ocak 2017 Perşembe 14:12
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim