BÜYÜKŞEHİR İLE ANKARA VALİLİĞİ, TÜTÜN KONTROLÜ, SAĞLIKLI BESLENME VE OBEZİTEYLE MÜCADELE KONULARINDA ORTAK PROJELER YÜRÜTECEK

Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Valiliği, tütün kontrolü, sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konularında ortak projeler yürütecek.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, kentle ilgili çeşitli kararlara imza atılırken, Başkanlık yazıları da görüşülerek karara bağlandı.

Nail Çimen başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, tütün kontrolü (sigara ve nikotin bırakma) ile sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konularında konferanslar düzenlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı kabul edildi. Buna göre, Büyükşehir ile Ankara Valiliği, proje kapsamında, doktor, psikolog ve diyetisyen ile ilaç ve poliklinik hizmetleri konusunda uygulamalara destek sağlayacak.

Toplantıda, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 20 otobüsün, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne "iz bedeli" karşılığında 1 yıl süreyle kiralanmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca Karşıyaka Mezarlığı'nda D-7 (meccane-kimsesizler mezarlığı) adasının tekrar define açılmasına karar veren Büyükşehir Meclisi, şehit mezarlarının mermer üst yapılarının yapılmasına da oybirliğiyle karar verdi.

Toplantıda, Sincan sınırlarında bulunan Esenler Sulama Göleti'nin kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle yıkılması karara bağlandı.

Belediye hizmetlerinin daha iyi tanıtılması amacıyla yurtdışındaki kardeş kentler yerel idare birlik ve heyetlerinin Ankara'da ağırlanmasına karar veren Büyükşehir Meclisi, Ankara ile Ukrayna'nın Dnipro kenti arasında dostluk ve işbirliği protokolü yapılmasını da benimsedi.