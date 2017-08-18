BÜYÜKŞEHİR TARAFINDAN ESENBOĞA HAVAALANI YOLU ÜZERİNDE YAPIMI SÜREN KUZEY ANKARA KÜLLİYESİ, ŞİMDİDEN GÖZ KAMAŞTIRIYOR

-BAŞKAN GÖKÇEK: “CUMHURİYET TARİHİNİN EN GÖRKEMLİ İNANÇ VE KÜLTÜR MERKEZİNİ ANKARA’YA KAZANDIRIYORUZ. KÜLLİYE, GÖRENLERİN HAYRANLIK DUYDUĞU BİR ESER OLDU”

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen ve içinde 4 minareli dev bir cami, kongre merkezi, kütüphane, satış yerleri, restoranlar ile ofislerin yer aldığı Kuzey Yıldızı Külliyesi' nin yapımı hızla devam ediyor. Büyük bölümü tamamlanan ve Osmanlı döneminin sembol cami ve külliyelerinden esinlenerek inşa edilen eser, ihtişamlı görüntüsüyle büyülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, inanç, ibadet ve kültürün bir arada olduğu Osmanlı dönemine ait külliye geleneğini bugüne taşıdıklarını ifade ederek, "Cumhuriyet tarihinin en görkemli inanç ve kültür merkezini Ankara’ya kazandırıyoruz. Süleymaniye Camii, Mihrimah Sultan Camii, 2. Beyazıt Camii ve Nuriosmaniye Camii gibi çok önemli Osmanlı eserlerinden esinlenerek oluşturulan ve büyük bölümü tamamlanan Kuzey Yıldızı Cami ve Külliyesi , şimdiden mimarisi ve yaşam alanlarının birbiriyle olan bağlantısı nedeniyle, herkesin hayranlık ve gıptayla baktığı muazzam bir eser oldu. Böylelikle külliye geleneği yaşatılarak, inanç, ibadet ve kültürün bir arada olduğu yeni bir alan hizmete girmiş olacak” diye konuştu.

Yapım çalışmaları, Ankara Büyükşehir belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle, Külliye'nin, Başkent'in önemli girişlerinden olan Esenboğa Havaalanı Yolu üzerinde, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi içindeki rekreasyon alanının da tüm güzellikleriyle görüldüğü tepe noktasında yapıldığına dikkat çeken Başkan Gökçek, cami , kütüphane, misafirhane, bedesten, arastalar, aş evi, dükkanlar, Osmanlı ve Türk Mutfağı gibi yapıların tamamlandığı Külliye’de, Kongre Merkezi inşaatının devam ettiğini, onun da en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Başkan Gökçek, mimarisi ve yaşam alanlarının birbirleriyle olan bağı nedeniyle farklı bir eser olarak ortaya çıkan Külliye’nin, sadece Başkentlilere değil, tüm inanların ibadet etmek isteyeceği, güzellik ve ayrıcalıklara sahip bir yer olacağını kaydetti. Gökçek, inanç ve kültür kavramlarının, birbirlerine tamamlayıcı unsurlar olarak ele alındığı Proje'de yer alan ve 2 adet 3 şerefeli, 2 adet de 2 şerefeli olmak üzere 4 minaresi olan Merkez Cami'nin, kapalı alanda 5 bin 700 olmak üzere toplam 15 bin kişiye ibadet yapma imkanı tanıyacağını belirtti.

-SATIŞ YERLERİ, RESTORANLAR, OTOPARKLAR, SEYİR TERASLARI...

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Daşkanı Vedat Üçpınar da Külliye’de yer alan yapılar hakkında bilgi verirken, Merkez Cami'nin girişinin, meydanla irtibatlandırıldığını kaydederek, şunları söyledi:

“Meydanın ortasında saat kulesi, cenaze namazı kılınan alan ve musalla mekanı çevresinde sembolik anlamı olan servi ağaçları ile seyir terasları yer alıyor. Asansör ve yürüyen merdivenlerle alt katlara ulaşımı sağlanan caminin, 1200 araçlık 5 katlı kapalı otoparkı bulunuyor.

Cami nin bulunduğu alanda gezinti kısımları, dini yayınların satılacağı ve dini turizm organizasyon şirketlerinin faaliyet göstereceği 50 arasta (dükkan) yer alıyor.

Dükkanların ilişkili olduğu meydanda, çevresinde kameriyeler ve çim-çiçeklik alanlarda görsel bir şölen sunan 3 büyük süs havuzlu, seyir kulesi, çocuk oyun alanları, 33 dükkan ve 2 pazar yerinin olduğu bedesten bulunuyor. Hamam, mutfak ve yönetim bölümlerinden oluşan imaret (aşevi), Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı manzaralı kabul salonu, restoranlar, Türk mutfağı, Osmanlı mutfağı, süs havuzuyla donatılmış has bahçe, çay-kahve köşkü gibi sosyal donatılar yer alıyor.

Ayrıca 2 katlı misafirhane, 12 dükkanın hizmet vereceği sergi ve satış salonlarının olduğu geleneksel el sanatları yapısı ile okuma salonu ve ofislerden oluşan kütüphane binası bulunuyor.”

-5 BİN KİŞİLİK KONGRE MERKEZİNİN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Üçpınar, Külliye bünyesinde, ulusal ve uluslararası seminerlere, konferanslara ve toplantılara ev sahipliği yapacak 5 bin kişilik Kongre Merkezi'nin de yapımının devam ettiğini belirterek, içinde 500 araçlık kapalı otopark ile son teknolojiyle donatılmış, çok amaçlı, birleşebilen, açılıp kapanabilen çeşitli büyüklükte kongre, sergi ve basın toplantı salonları da bulunduğunu anlattı.