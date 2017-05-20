BÜYÜKŞEHİR ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLÇE ZABITA MÜDÜRLÜKLERİ VE AMİRLİKLERİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile içe belediyeleri zabıta müdürlükleri ve amirliklerinden oluşan Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu toplandı.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ’nde (TODAİE) yapılan toplantıya, TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Arslan ve Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Akay da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ve Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdurrahman Karabudak , açılışta yaptığı konuşmada,“Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu’nun, hem Türkiye’de bir ilk olması hem de yaptığı çalışmalarla, bu teşkilatı daha iyi bir yere taşıdığına inanıyorum” diye konuştu.

TODAİE Genel Müdürü Prof.Dr. Arslan da “Zabıta, belediyenin kolluğudur. Belediye nerede varsa, hangi sahada varsa; zabıta o sahada yer alır. Belediyenin, vatandaşa temas eden yüzüdür” dedi.

Toplantı, TODAİE Sürekli Eğitim Merkezi tarafından personele verilen “Protokol Yönetimi ve Kişisel Gelişim Eğitimi” ile sona erdi.