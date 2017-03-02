BÜYÜKŞEHİR ZABITA EKİPLERİ, 637 FİRMAYA AİT YAKLAŞIK 2 BİN HAFRİYAT KAMYONUNU, GPS SİSTEMİYLE TAKİP EDİYOR

-ZABITA DAİRE BAŞKANI KARABUDAK:“2015’TE HAFRİYATLA İLGİLİ TÜM YETKİYİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDAN ALDIKTAN SONRA, 2016’DA KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜMLERİNİ YÜZDE 70 ORANINDA AZALTTIK”..

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümüyle ilgili denetim yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldıktan sonra, 2 bin kamyona CPS cihazı taktırarak, izinsiz yerlere kaçak hafriyat atığı ve moloz önleyici dökümlerini yüzde 70 oranında engelledi.

Yaklaşık 2 bin kamyonu GPS cihazıyla takip eden Büyükşehir Zabıtası, 2016 yılında kurallara uymayan veya eksiklikleri bulunan ticari araçlara 1 milyon 161 bin TL peşin para cezası uyguladı. Bu miktarın 1 milyon 21 bin TL'sini, kurallara uymayarak çevreyi kirleten hafriyat kamyonları ile iş makinelerine kesilen cezalar oluşturdu. Bu araçlar yaklaşık 20 bin kez denetlenirken, 1227 hafriyat kamyonuna da geçici park yaptırımı uygulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünde yaptırım uygulama yetkisini, 2015 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devretmesinden sonra, Ankara sınırları içinde hafriyat toprağı ve moloz taşıyan kamyonlara, rastgele yerlere kaçak döküm yapmalarının engellenmesi için Araç Takip Sistemi (GPS) takıldı. Halen 637 firmaya ait toplam 1988 hafriyat kamyonu, Zabıta Koordinasyon Merkezi'nden, GPS sistemiyle takip ediliyor.

Ankara sınırları içinde Bağlum, Pursaklar, Mamak, İncek, Polatlı, Polatlar (Sincan) ve Ballıkuyumcu’da hafriyat döküm sahaları bulunuyor.

-"TAKİBİN OLUMLU SONUÇLARINI ALDIK"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, hafriyatta denetimle ilgili tüm yetkiyi, 2015’te Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yetki devrinin ardından, yer gösterme ve yerin fiziki şartlarını oluşturarak, hafriyat dökümünü Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız, bununla ilgili denetimleri de yani hafriyatı belirlenen yerlerin dışında yerlere dökenlerle ilgili denetimleri de Zabıta Daire Başkanlığı olarak yapıyoruz.

Denetimlerimizi iki etapta gerçekleştiriyoruz; Biri Kabahatler Kanunu’na göre kaçak inşaat atıkları ve maddelerinin dökümünün engellenmesi, diğeri de Çevre Kanunu’ndan aldığımız yetkiyle hafriyatın Belediyemiz tarafından belirlenen yerlere dökülmesini sağlayarak, başka alanlara dökülmesini engellemek. Bu çerçevede; hafriyat kamyonlarını GPS sistemiyle takip ediyoruz. Bölgemizdeki bütün hafriyat firmalarına bunun tebliğini yaptık. Bu tebliğden sonra tüm hafriyat firmaları, hafriyatta çalışan kamyonlarının sayılarını belirleyerek GPS taktırdı. Hepsinin GPS takip sistemleri, bizim Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde uydu kanalıyla takip ediliyor. Yani hafriyat kamyonları takip edilebilir durumda. 2015’ten itibaren de bu takibin olumlu sonuçlarını, 2016 yılında kaçak hafriyatı yüzde 70 oranında azaltarak aldık.”

-“EVLERDEN ÇIKAN ATIKLARIN TÜMÜNÜ TAKİP EDEMİYORUZ"

Karabudak, inşaat atık maddeleri, evlerden tadilatlardan sonra çıkan tüm atıklar ile dekorasyon atıklarını ise ekiplerin 24 saatlik bölge taramasına rağmen takip edemediklerini kaydederek, “Bu atıklar da bazı sorumsuz kişilerce küçük kamyonetler, hafif ticari araçlar, hatta küçük otomobillerin bagajlarında taşınarak tenha yerlere atılıyor ve bu da çevre kirliliğine neden oluyor” dedi.

Bu noktada Ankaralıların büyük desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Karabudak, şöyle devam etti:

“Ekiplerimiz, Ankara’da çevre kirliliğini engellemek için gece-gündüz görev yapıyor. Bu kapsamda kurallara uymayan kişilere de cezai yaptırımlar uygulanıyor. Ankara, 24 bin 521 metrekarelik büyük bir sorumluluk sahası içinde yer alıyor. Her şeyi aynı anda göremeyebiliyoruz. Halkımızdan bizim tek isteğimiz, göremediğimiz yerlerde problemleri, sıkıntıları, ALO 153 hattını arayarak bize bildirmeleri. Gecenin 2’si, 3’ü fark etmez. Günün 24 saatinde ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşlardan, kaçak hafriyat dökümü yapan kişileri ALO 153 hattına ihbar etmelerini rica ediyoruz. Ekiplerimiz, neresi olursa olsun, tüm şikayetleri değerlendiriyor. Bu aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir.”

-“YAKALADIĞIMIZ KİŞİYE, KAÇAK DÖKÜMÜ DE TEMİZLETTİRİYORUZ”

Kaçak dökümlerde Kabahatler Kanunu’na göre 7 bin liraya kadar, Çevre Kanunu’na göre ise 51 bin liraya kadar çeşitli kategorilerde cezalar verildiğini bildiren Başkan Karabudak, kaçak hafriyat döken kişilerin araçlarının denetimlerin başladığı günden itibaren kayıtlarında yer aldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Kaçak hafriyat döken kişi ikinci kez karşımıza çıktığı zaman ceza miktarını artırıyoruz. Kaçak döküm yaparken yakaladığımız kamyona önce döktüğü yeri temizlettiriyoruz, temizlenme işi bittikten sonra bunun cezasını Kabahatler Kanunu veya suçun niteliğine göre Çevre Kanunu kapsamında yazıyoruz. Bu arada ilgili aracın plakası kayıtlarımıza giriyor ve tekrarında da cezaları artırarak uyguluyoruz. Bunlar tamamen Meclis kararımızın verdiği yetki ve kanunlara göre belirlenmiş rakamlardır, Meclis kararı ve kanunu dışında çalışma yapılmamaktadır.”

-“HAFRİYAT ATIĞINIZ VARSA, TALEPLERİNİZİ ALO 153’E BİLDİRİN”

Hafriyat atığı olanların da ALO 153’i aramaları halinde, kendilerine bu atıkları dökebilecekleri yerlerin bilgilerini vererek cezalı duruma düşmemelerini sağladıklarını belirten Karabudak, “Bu noktada atık döküm sahalarını kategorize ettik, hafriyatın dökümü ile inşaat atıklarını ayrı kategoride değerlendirerek, vatandaşlarımızı döküm alanlarına yönlendiriyoruz” bilgisini verdi.