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Çağdaş Sanatlar Merkezi, 1980’ler Türkiye’sini Çankaya’ya taşıyan Tek ve Çok Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor

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Çağdaş Sanatlar Merkezi, 1980’ler Türkiye’sini Çankaya’ya taşıyan Tek ve Çok Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor
1955'den 1995'e Türkiye'deki üretim ortamını, 1980'lerde dolaşımda olan metaların hikayeleri üzerinden inceleyen Tek ve Çok sergisi, Salt Galata'daki ilk sunumun ardından genişletilen içeriğiyle Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.

1980'ler Türkiye’sini üretim süreçleri ve meta diyalektiği içinde ele alan sergi, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya'nın konuşması ve sergi küratörü Meriç Öner'in ayrıntılı bir sunumuyla başladı.

Tek ve Çok Sergisi otomotiv, beyaz eşya, mobilya, oyuncak, kırtasiye, giyim, tekstil, gıda, züccaciye ve temizlik endüstrilerinden nesneleri ve bu nesnelerin üretim hikayeleriyle birlikte izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

‘Özgün kopyalar’ kavramını ana tema olarak ele alan sergi, izleyicileri, kopyayı " hiçbir yeniliğin öncülsüz olmadığı dünyamızda bir öğrenme tavrı olarak incelemeye" davet ediyor.

Tek ve Çok Sergisi kapsamında serginin ana teması olan özgün kopyalar kavramını, Türk sineması özelinde inceleyen yönetmen Cem Kaya'nın "Motör: Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması (2014)" belgesel filmi de tekrarlı olarak gösterilecek.  

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