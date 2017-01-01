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Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) yeni dönem etkinliklerine ağıt niteliğindeki “Stabat Mater” oratoryosuyla başlayacak

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Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) yeni dönem etkinliklerine ağıt niteliğindeki “Stabat Mater” oratoryosuyla başlayacak
Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının ardından bir süre kapalı kalan Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) yeni dönem etkinliklerine ağıt niteliğindeki “Stabat Mater” oratoryosuyla başlayacak.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un menfur bir suikasta kurban gitmesinin ardından bir süre kapalı kalan Çağdaş Sanatlar Merkezi, yeni dönem etkinliklerine ağıt niteliğindeki “Stabat Mater” oratoryosuyla 5 Ocak’ta başlıyor.

 

1736 yılında G. B. Pergolesi tarafından 12 bölüm halinde bestelenen oratoryoda Funda Yazıksız (soprano), Ayşe Dağıstanlı Parlar (mezzo soprano) Dengin Ceyhan (piyano) yer alacak. Ücretsiz etkinlik, 5 Ocak 20.00’de başkentli sanatseverlerle buluşacak. 

ÇSM, 6 Ocak 19.00’da Jose Marti Küba Dostluk Derneği’nin düzenlediği, Küba Devrimi’nin 58. Yıldönümü kutlamasına ev sahipliği yapacak. Gecede, Kübarepertuvarıyla Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu, yeni trova şarkılarıyla Kübalı solist Hakely Nakao Chavez ve piyano ezgileriyle kompozitör Can Aksel Akın sahne alacak.

 

CAHİT KÜLEBİ 100 YAŞINDA

Türk Edebiyatında özel bir yere sahip şair Cahit Külebi, doğumunun 100. yılında ÇSM’de anılacak. 7 Ocak 17.00’de başlayacak etkinlikte, hukukçu, yazar - şair Yekta Güngör Özden, Ergun Evren, Ahmet Telli, Işık Kansu, Remzi İnanç ve Ahmet Özer konuşmacı olarak yer alacak.

Nazım Hikmet ile Bertolt Brecht’in aşk ve özgürlük şiirlerinin, Sema Moritz’in sesinde aşka, tutkuya, özgürlük şarkılarına dönüştüğü “Sema Moritz Konseri” ise ÇSM’de 15 Ocak 15.00’de başlayacak. Ücretsiz olan etkinliğe katılabilmek için 9 Ocak’tan itibaren yer fişi almak yeterli olacak.

ÇSM, 18 Ocak 19.30’da Nazım Hikmet “Hasret” müzikalini, 21 Ocak 19.00’da ise Aydın Yaşar’ın yazıp yönettiği “Annemin Terlik Kanunları” adlı komediyi izleyicisiyle buluşturacak. ÇSM 24-31 Ocak tarihleri arasında ise Adalet ve Demokrasi Haftası’na ev sahipliği yapacak. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı önderliğinde ve 50’den fazla sivil toplum örgütünün katılımıyla hazırlanan haftada, paneller, sergiler, söyleşiler, konferanslar, belgesel film gösterimleri ve müzik dinletileri yer alacak. Hafta boyu yapılacak etkinliklerin ayrıntısı www.umag.org.tr adresli internet sitesinde yer alacak.

 

YILMAZ GÜNEY’DE KONSER

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi ise 21 Ocak 19.30’da 2004 yılında kurulan ve bu sene 12. sanat yılını kutlayan, Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi olan Golden Horn Brass (GHB) konserine ev sahipliği yapacak.

Galeri Çankaya’da da, 3-12 Ocak tarihleri arasında On Dokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar öğretim elemanlarının karma sergisi, 14-28 Ocak tarihlerinde ise “Atölye Çamurdan” karma seramik sergisi yer alacak. Galeri Kara ise 13-28 Ocak tarihleri arasında “Başkakent Ankara” karma illüstrasyon sergisini sanatseverlerle buluşturacak. 

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