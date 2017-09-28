Çağdaş Sanatlar Merkezi yeni sezonu “Boşluk” sergisi ile açıyor

26 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, izleyiciyi disiplinlerarası bir yolculuğa çıkaracak.

Çankaya Belediyesinin Başkentin sanatına yön veren adresi Çağdaş Sanatlar Merkezi , yeni sezona kapılarını “Boşluk” sergisi ile açıyor. 26 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, izleyiciyi disiplinler arası bir yolculuğa çıkaracak. Herkesin bir boşluk yaşadığı fikriyle yola çıkan sanatçılar, çalışmalarını yaşadıkları coğrafya ve dönemle yüzleşme denemesi olarak tanımlıyor.