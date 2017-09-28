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Çağdaş Sanatlar Merkezi yeni sezonu “Boşluk” sergisi ile açıyor

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Çağdaş Sanatlar Merkezi yeni sezonu “Boşluk” sergisi ile açıyor
26 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, izleyiciyi disiplinlerarası bir yolculuğa çıkaracak.

Çankaya Belediyesinin Başkentin sanatına yön veren adresi Çağdaş Sanatlar Merkezi, yeni sezona kapılarını “Boşluk” sergisi ile açıyor.  26 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, izleyiciyi disiplinler arası bir yolculuğa çıkaracak. Herkesin bir boşluk yaşadığı fikriyle yola çıkan sanatçılar, çalışmalarını yaşadıkları coğrafya ve dönemle yüzleşme denemesi olarak tanımlıyor. 

“Boşluk” sergisi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin Füreya Koral ve Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonlarında gerçekleşecek. Tamamen ‘boş’ bir alanı her sanatçı kendi dilinde manevi değerleri, hayalleri, umutları ve sanatın gücü ile dolduracak. Boşluğun herkesi derinden etkilediğini dile getiren serginin küratörü Dilek Karaaziz Şener serginin içeriğine ilişkin şunları söyledi: “Hepimiz bir boşluk yaşıyoruz. Göçler, ayrılıklar, uzaklıklar maddileşen değerlere değersizleşen insan yaşamı; boşluğun sardığı kocaman bir çemberin içindeyiz. Bu sergide amacımız, sanattan beslenerek izleyiciye kendi boşluklarını yaratma, doldurma ve belki de boşluğun izlerini tamamen silebileceği bir alan yaratmak. Kısacası Albert Camus’un dediği gibi Boşlukla beraber, tam güç”.  29 Eylül'de açılacak sergi, 26 Ekim tarihine kadar gezilebilecek. 

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