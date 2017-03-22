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Çağdaş Sanatlar Merkezi “Yenişehir’in Hikayesi” 1920-50’li yılların Ankara’sı sergisine ev sahipliği yapıyor

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Çağdaş Sanatlar Merkezi “Yenişehir’in Hikayesi” 1920-50’li yılların Ankara’sı sergisine ev sahipliği yapıyor
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı “Yenişehir’in Hikayesi” 1920- 50’li yılların Ankara’sına özel bir yolculuk sunuyor.

İnteraktif olarak gezilebilen sergi, 4 Nisan’a kadar görülebilir.

 

Sergide, cep telefonuna indirilen uygulama ile Atatürk Bulvarı’ndaki ıhlamur ağacının büyümesinden, semtlerde oynamış filmlere kadar pek çok ayrıntı görülebiliyor.

Güven Park, Zafer Meydanı, Sıhhiye Güzergahı, Büyük Sinema gibi Ankara’nın simge yerlerine yolculuk yapılan sergide, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına tanıklık eden Yenişehir’in tarihi gözler önüne seriliyor.

Önünden geçilen binalarda yaşananları aktaran, geçmişte orada oturmuş şair ve yazarlara dair bilgi ve belgeler içeren sergi, And Apartmanı, Piknik, Kutlu Pastanesi gibi mekanların yanı sıra kent hikayelerine de yer veriyor.

Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama Merkezi’nce hazırlanan ve ilk kez kapalı akademik kullanım dışında paylaşıma açılan sergi, tarihin ve teknolojinin birlikteliğini içeriyor.

Sergi hakkında www. kentinhikayeleri.com adresli internet sitesinden bilgi alınabilmesinin yanı sıra dileyenler döneme ait bilgi ve belgeleri de paylaşabiliyor. 

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