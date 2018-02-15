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Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek mezuniyet töreninde sertifika alacak babalar, Çankaya’nın ilk sertifikalı babaları olmanın heyecanını yaşıyor

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Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek mezuniyet töreninde sertifika alacak babalar, Çankaya’nın ilk sertifikalı babaları olmanın heyecanını yaşıyor
Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk mor bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesinin, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte düzenlediği “Babalık Destek Eğitimi Programı” ilk mezunlarını veriyor.

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, 28 Şubat 13.00’de başlayacak mezuniyet töreninde sertifika alacak 110 baba, Çankaya’nın ilk sertifikalı babaları olacak.

 

BABALAR DA SÜRECE DAHİL

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde düzenlenen eğitimle, 3-6 ile 7-11 yaşları arasında çocukları olan babaların çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi sağlandı. Çocuk yetiştirmenin sadece annenin işi olmadığının babaların da eşit bir şekilde sürece katılması gerektiğinin aktarıldığı eğitimde, farkındalık yaratmak, çocuklarıyla zaman geçiren, onlarla ilgilenen, gelişimlerine katkıda bulunan baba olmanın önemini anlatmak amaçlandı.

Aile içi her türlü şiddetin önlenmesi, aile içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, demokratik davranışların gelişmesinin amaçlandığı eğitim, şiddet içeren davranışların değiştirilmesini, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesini, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasını da hedefledi.

 

BAŞVURULAR KADIN MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Eğitim kapsamında, Çankaya Belediyesinin hizmet binalarında 15’er kişilik baba grupları, haftada bir gün 2 buçuk saat bir araya geliyor. Tamamı ücretsiz olan eğitimlerde, katılımcıların yüz yüze deneyim ve görüşlerini paylaştığı AÇEV eğitmenleri, yetişkin eğitimi yöntem ve tekniklerini uyguluyor. 10-13 oturum süren eğitim boyunca, babaların edindiği bilgi ve becerileri toplumsal ilişkilerinde de kullanabilmesi için farklı çalışmalar da yapılıyor.

Söz konusu eğitime katılmak isteyen babalar, Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne 458 89 00/3501 numaralı telefondan başvurabiliyor.  

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