  • BIST 82.185
  • Altın 147,989
  • Dolar 3,8274
  • Euro 4,0748
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C

Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne ziyaretçilerinin yoğunluğu, “Teröre inat, yaşasın sanat” mesajı verir nitelikte

»
Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne ziyaretçilerinin yoğunluğu, “Teröre inat, yaşasın sanat” mesajı verir nitelikte
Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un menfur suikasta kurban gitmesinin ardından bir süre kapalı kalan Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne ziyaretçilerinin yoğunluğu, “Teröre inat, yaşasın sanat” mesajı verir nitelikte.

Yeni dönemine 5 Ocak’ta başlayan ÇSM’ye şu ana kadar 33 farklı sergi açma başvurusu yapılırken, 3 bin kişi de ziyaret etti.

 

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) sergi açmak üzere başvuruda bulunanların ve sergi ziyaretçilerinin yoğunluğu, “teröre inat, yaşasın sanat” mesajı verir nitelikte.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastinin ardından 5 Ocak’ta ağıt niteliğindeki “Stabat Mater” oratoryosuyla yeni dönem etkinliklerine başlayan ÇSM’ye şu ana kadar 33 farklı sergi açma başvurusu yapılırken, 3 bin 10 kişi de ziyaret etti.

Türk edebiyatının büyük ismi Cahit Külebi’nin 100. doğum gününe, Nazım Hikmet’in 115. doğum gününe konser, söyleşi, müzikal oyun gibi etkinliklerle ev sahipliği yapan ÇSM'de, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak ile Hukukçu Siyasetçi Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 31 Ocak tarihleri arasında "Adalet ve Demokrasi Haftası" etkinlikleri düzenlenecek.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Şeb-i Arus’u (Düğün Gecesi) konseri18 Ocak 2017 Çarşamba 14:08
  • Büyükşehir Belediyesi Güvenpark Sanat Galerisi'nde, geliri şehit yakınlarına bağışlanmak üzere resim sergisi açıldı17 Ocak 2017 Salı 16:01
  • Ankara Devlet Opera ve Balesi; ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin “La Boheme” operasını sanatseverlerle buluşturacak16 Ocak 2017 Pazartesi 12:16
  • İSTANBUL DEVLET TİYATROSU’NDA BU HAFTA ( 17 - 22 Ocak 2017 )16 Ocak 2017 Pazartesi 12:14
  • Nazım Hikmet, Sema Moritz’in sahne aldığı "Nazım ve Brecht Buluşması" konseriyle anıldı16 Ocak 2017 Pazartesi 11:58
  • Keçiören Konservatuvarı Çocuk Korosu, Türk Halk Müziği konserinde seslendirdiği türkülerle izleyicileri Anadolu turuna çıkardı16 Ocak 2017 Pazartesi 11:52
  • Çankaya Belediyesi Galeri Kara'da karma illüstrasyon sergisi açıldı14 Ocak 2017 Cumartesi 12:02
  • Ünlü Tarihçi ve Yazar Yavuz Bahadıroğlu “Yeni Bir Türkiye Kuruluyor” programının konuğu olarak Keçiören’deydi14 Ocak 2017 Cumartesi 12:00
  • “El Deliye Biz Akıllıya Hasret” adlı oyun Yenimahalleli vatandaşlara ücretsiz olarak sunuldu14 Ocak 2017 Cumartesi 11:54
  • Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği kültürel etkinlikler ve yaşam alanları büyük ilgi görüyor14 Ocak 2017 Cumartesi 11:46
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim