Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un menfur suikasta kurban gitmesinin ardından bir süre kapalı kalan Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne ziyaretçilerinin yoğunluğu, “Teröre inat, yaşasın sanat” mesajı verir nitelikte.

Yeni dönemine 5 Ocak’ta başlayan ÇSM’ye şu ana kadar 33 farklı sergi açma başvurusu yapılırken, 3 bin kişi de ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) sergi açmak üzere başvuruda bulunanların ve sergi ziyaretçilerinin yoğunluğu, “teröre inat, yaşasın sanat” mesajı verir nitelikte.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastinin ardından 5 Ocak’ta ağıt niteliğindeki “Stabat Mater” oratoryosuyla yeni dönem etkinliklerine başlayan ÇSM’ye şu ana kadar 33 farklı sergi açma başvurusu yapılırken, 3 bin 10 kişi de ziyaret etti.

Türk edebiyatının büyük ismi Cahit Külebi’nin 100. doğum gününe, Nazım Hikmet’in 115. doğum gününe konser, söyleşi, müzikal oyun gibi etkinliklerle ev sahipliği yapan ÇSM'de, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak ile Hukukçu Siyasetçi Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 31 Ocak tarihleri arasında "Adalet ve Demokrasi Haftası" etkinlikleri düzenlenecek.