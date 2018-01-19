Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi ile işbirliği yapan Çankaya Belediyesi, Çağdaşlık Seminerlerine devam ediyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi ile işbirliği yapan Çankaya Belediyesi, ileri yaştaki Çankayalılara hizmet verdiği Baharevlerinde, yaşam kalitesinin artmasına katkı sunan Çağdaşlık Seminerlerine devam ediyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi ile birlikte 2016 yılında başlattığı Çağdaşlık Seminerleri, her yıl binlerce ziyaretçisi ve kursiyeri olan Çankaya Evleri ve Baharevlerinde devam ediyor. Sokullu Çankaya Evi'nde bu yılın ilk semineri, "Neden Yaşlanıyoruz?" konusunda Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi eski dekanı olan ve halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak devam eden Prof. Dr. Fulya Tekşen konuşmacı olarak katıldı. Seminere, Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinden öğretim üyeleri, Sokullu bölgesindeki mahalle muhtarları ve çok sayıda bölge sakini katıldı.

Yaşlanma olgusunun psikolojik, fiziksel ve kültürel bir değişim olduğu konusunda bilgi veren Prof. Dr. Fulya Tekşen, yaşamın; dengeler sistemi bozulduğunda yaşlanmanın hızlanacağını söyledi. Hızlandırıcı faktörleri; mutasyon, serbest oksijen radikalleri, aşırı şeker tüketimi, yanlış ve sağlıksız beslenme olduğunu dile getiren Prof. Tekşen, sağlıklı yaşam için neleri nasıl yapmalı, yaşlanmayı nasıl geciktirmeli konularına değindi. Tekşen, yaşlanmayı geciktirmek için egzersiz yapmanın, sağlıklı beslenmenin, stresten uzaklaşmanın, düzenli uykunun, içki ve sigara tüketiminin yanında radyasyon ve kimyasal maddelerden uzak durmanın önemine dikkat çekti.

Baharevlerinde devam edecek bir sonraki seminer, 26 Şubat saat 13.00'de, Dr. Gül Yalçın Çakmaklı'nın sunumuyla "Alzheimer" konusunda gerçekleşecek.