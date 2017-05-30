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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Çağlayan Gençlik Projesi Karşıyaka Mahallesi’nde de başlayacak

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Çağlayan Gençlik Projesi Karşıyaka Mahallesi’nde de başlayacak
Yenimahalle Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ümitköy Şubesi’nin yaklaşık 7 yıldır birlikte yürüttüğü Çağlayan Gençlik Projesi, boy verdi.

Şentepe bölgesinde maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarının eğitimlerine destek olmak, onların hayata farklı bir pencereden bakmalarını sağlamak amacıyla hayata geçen proje, yapılan protokolle Karşıyaka Mahallesi’nde de başlayacak.

Karşıyakalı çocuklara müjdeli haber

Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka Çağlayan Gençlik Projesi-2 için düğmeye bastı. Yaklaşık 7 yıldır Şentepe bölgesindeki 60 çocuk, Çağlayan Gençlik Projesi’yle üniversiteli ağabey ve ablalarından ders alıyor. ÇYDD’nin ‘Bir Işık da Siz Yakın’ projesi kapsamında dernekten burs alan üniversite öğrencileri, Şentepeli kardeşlerinin hayatına dokunuyor. Derneğin eğitim ve gençlik birimlerinin desteğiyle devam eden Çağlayan Gençlik Projesi’nin 2’ncisi Karşıyaka Çağlayan Gençlik Projesi-2 adıyla Karşıkaya Mahallesi’nde hayata geçiyor.

Bu projeyle de tıpkı Şentepe’de olduğu gibi Karşıyakalı çocuklar, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler gibi derslerde eğitimler alacak. Ayrıca çeşitli sosyal aktivitelere ve gezilere katılan çocukların ufukları açılacak.  Dersler, Cumartesi günleri 10.30-13.30 saatleri arasında belediye semt birimlerinde gerçekleşecek.

Annelere de eğitim

‘Zoru başarırız, imkansız zaman alır’ sloganıyla yola çıkan ÇYDD Ümitköy Şubesi, Karşıyakalı çocuklara okul derslerine yardımcı eğitimlerin yanı sıra çevre eğitimleri verecek, çeşitli geziler ve sosyal aktiviteler düzenleyecek. Belirli aralıklarla annelerle de bir araya gelecek ÇYDD’li eğitmenler, annelere de eğitim verecek.

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