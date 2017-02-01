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“Çağdaşlık Eğitimi” seminerlerinin ilki, Sokullu Çankaya Evi’nde gerçekleştirildi

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“Çağdaşlık Eğitimi” seminerlerinin ilki, Sokullu Çankaya Evi’nde gerçekleştirildi
Çankaya Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) işbirliği ile düzenlenen “Çağdaşlık Eğitimi” seminerlerinin ilki, Sokullu Çankaya Evi’nde gerçekleştirildi.

Çankaya Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) işbirliği ile düzenlenen “Çağdaşlık Eğitimi” seminerleri başladı. İlk olarak Sokullu Çankaya Evi’nde düzenlenen ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kasım Karataş’ın konuk olduğu seminerin başlığı “Çocuk ve Ergen Psikolojisi”ydi. Sosyal hizmet uzmanı ve hukukçu kimlikleriyle alanında en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Kasım Karataş’ı her yaştan Çankayalı dinledi.

 

TÜRKAN SAYLAN MİNNETLE ANILDI

Seminerden önce ÇYDD Ankara Şubesi kısa bir gösterim yaptı. Türkiye’nin en aydın bilim kadınlarından biri olan, kız çocukları ve genç kadınların eğitimi için en büyük hamlelerden biri Kardelenler Projesi’ni hayata geçiren, on binlerce Kardelen’in manevi annesi, ÇYDD’nin kurucusu Türkan Saylan’ın da anıldığı sunum, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Yaklaşık iki saat süren seminerde Prof. Dr. Kasım Karataş ilk olarak, çocuk ve çocukluk kavramları ile bu kavramların tarih içindeki dönüşümünden bahsetti. Çocukların anne babadan bağımsız bireyler oluşu ve çocuk hakları fikrinin ortaya çıkışından da bahseden Karataş, özellikle ergenlik gibi dönemlerde ailelerin sıkça karşılaştığı problemlerden ve çözüm yollarından bahsetti.

 

ÇAĞDAŞLIK EĞİTİMİ SEMİNERLERİ SÜRECEK

İlki Sokullu Çankaya Evi’nde yapılan Çağdaşlık Eğitimi seminerlerinin devamı Bayraktar ve Bademlidere Çankaya Evleri’nde düzenlenecek. Özellikle bölge halkının istediği ve ihtiyaç duyduğu konular başta olmak üzere, önümüzdeki dönemde ilçe genelindeki tüm Çankaya Evleri, ÇYDD ve uzman eğitmenleri Çankayalılarla buluşturacak.  

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