ÇAĞIN HASTALIĞI: EGO

Serap Önder

İnsan olarak dünyaya gelmişsek eğer sosyal yapımızla bir ömür değişim içinde olmak ve yenilenmek zorundayız. Diğer insanlardan uzak olmak sağlıksız bir insan olduğumuzu gösterir.

Karakterlerimiz çocukluğumuzdan itibaren şekil almaya başlar, belli bir yaşa gelince çevreyle ilişkilerinde ve kendi iç dünyasında etkilerini göstermeye başlar. Her insan ayrı bir dünya. Ve birlikte yaşayıp paylaşmak zorunda olduğumuz bir dünya (Yaman çelişki:)))

Hayat şartlarından mıdır? Gelecek nesillere aktarmayı unuttuğumuz değerlerden midir? Bilmiyorum. Birbirimizi daha çok sevme ve sayma yerine, tam aksi yönde ilerliyoruz. İnsan doğasındaki vefa, fedakarlık duygularını esir almış durumda bencillik.... Oysa gün olur hiçbir zenginliğin açamayacağı bir kapıyı sadece bir insan açabilir değil mi? O gün geldiğinde insan biriktirememişsek boşa yaşamışız onca zamanı demektir.

Bencillik sardı mı ruhumuzu hiç kurtuluşu yok, bizi kendimize bile düşman eder. Kendisi ile barışık olmayan insanın iç huzuru olmaz hiç bir zaman. Böyle bir insanın çevresine pozitif yaklaşması ve mutlu olabilmesi de imkansızdır doğal olarak. Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesten üstün tutan bu insanlar farkında bile değiller aslında çevrelerinde ki kalabalığa rağmen ne kadar yalnız olduklarının. Oysa dünya tarihindeki tüm dinlerde bencillik en büyük kötülüklerden sayılmış ve aynı ortak paydada buluşup ''aşırı bencilliği'' fark ettirip buna karşı sosyal tedbirler almayı amaç edinmiştir.

''Ego öyle bir dehşet yaratır ki onu saklamak için nezaket icat edilmiştir; Fakat bencil insan bir şekilde o perdeyi deler geçer ve kendini gösterir. (Arthur Schopenhauver)

Başkaları hakkında vardığımız yargıların de en büyük sorumlusu ego, aynı zamanda diğer insanlarla birlikteliklerimizin özellikle de romantik ilişkilerimizin sonlanmasında önemli rol oynuyor. Çünkü ego gerçek sevginin karmaşık bir şey olduğuna inanmamızı istiyor.

Yaşama egomuzun gözünden baktığımız sürece hiç bir zaman tam anlamıyla kendimiz olamayacağız ve bizimle birlikte çevremizdeki herkesi mutsuz edeceğiz. Oysa koşulsuz sevgi bize sabırlı, toleranslı, başkalarının hatalarını kabul eden, anlayışlı, affedici, nazik, paylaşımcı ve en önemlisi kendisi seven bir halde yaşamayı öğretir.

İnsanın kendini gözlemleyebilmesi, içindeki çelişkileri farkedebilmesi, iç dünyasındaki sivrilmeleri törpülemeye en büyük yardımcıdır. Yeter ki her zaman her zaman ön yargısız ve iyi niyetli olabilsin. Yalansız, riyasız, onurlu bir yaşamı tercih edebilsin.

Sigmund Freud'un da dediği gibi "Özür dilemek, sizin haksız olduğunuz manasına gelmez. Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin; egonuzdan yüksek olduğunu gösterir."

Bugün içinde yaşadığımız dünyadaki teknolojik gelişmelere baktığımızda insanlarda mutluluğun dorukta olması gerekirken durum böyle değildir. Çünkü teknoloji sayesinde dünya avuç içine sığabilecek kadar küçülürken, insanların sorunları büyüdü. Yeni yeni keşifler sararken etrafımızı, kendimizi keşfetmeyi ve sevmeyi unuttuk. Hayatla baş edebilmek, umut, azim, inanç ve sadakatle mümkünken bu değerleri yıprattık. Ve bu değerlerin içindeki mutluluğu önlenemeyen hırslarımızın ve egolarımızın içine hapsettik.

Bize emanet edilmiş zamanlar ve hayat bize ait değil aslında. Ve biz tüm güzelliklerle, sevgi ile dolması gereken zamanları gözü dönmüş hırslarımıza ve küçük çıkarlarımıza kurban ediyoruz. Kaçınılmaz sona varıldığında "Eyvah!" demenin bir anlamı kalmayacak oysa. Ya sonra?

Hayatımızın son adımıyla, sonsuzluğun ilk adımının eşiğinden geçerken bizi neyin beklediğini ise hayat içindeki yürüyüşümüz belirleyecek. O halde egolarımızı şişirip, sevgiyi içine hapsetmeyi bırakmalıyız. Dünya paylaştıkça güzelleşiyor. Siz ona nasıl bakarsanız o da size öyle bakıyor unutmayın.

SEVGİNİN GÜNEŞ IŞIKLARI GİBİ AYDINLATTIĞI GÜZEL VE KARDEŞÇE GÜNLER DİLERİM TÜM İNSANLIĞA.

NOT: Nil Karaibrahimgil'den "Bencil" şarkısını dinlerken Richard Dawkins'in "Gen Bencildir" kitabını da bir okuyun derim ben. Mis kokulu kahveleriniz de sevdikleriniz elinden olsun. :)