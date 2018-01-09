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Çalışan Gazeteciler Günü’nün 57. yıldönümünü kutluyoruz

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Mustafa Toruntay

Basın emekçilerimize, çeşitli haklar sağlayan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle kutlanmaya başlanılan Çalışan Gazeteciler Günü’nün 57. yıldönümünü kutluyoruz. Halkın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan, önemli ve etkin bir denetim organı olan basın, aynı zamanda demokrasimizin olmazsa olmaz unsurlarında da birisidir.

Kamuoyunu bilgilendirmek için gecesini gündüze katarak haber peşinde koşan basın emekçilerimiz, zor şartlar altında toplumumuzu ilgilendiren olayları büyük bir sorumluluk bilinci ile aktarma gayretindedir. Basın emekçilerimiz, ayrıca vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini de yayın organlarında duyurarak oldukça önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir.        

Basın mensuplarımızın, başta milli ve manevi değerler olmak üzere, her konuya sağduyulu bir anlayışla yaklaşması, millet olma bilincimizi sağlamlaştıracağı gibi demokrasimizin güçlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Bu itibarla; Ahlak kuralları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendiren değerli basın emekçilerimizin 10 Ocak 1961 yılında kabul edilen Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, tüm basın emekçilerimize başarılı bir yıl diliyorum.

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