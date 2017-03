ÇALIŞAN KADINLARI VE ANADOLU BACILARI

Mahir Özel

Ankara Büyükşehir Meclisin de MHP adına yaptığım konuşma:

İşte sabah ağarıyor tanyeri,

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”

Sözleriyle başlayan şiir;

İstiklalimizin teminatı olarak, istiklal marşımız adıyla 96 yıl önce kabul edildi.

Kabulü nedeniyle istiklal marşının büyük şairi M Akif ERSOY’ u huzurlarınızda minnet şükranla ve anıyoruz..

Değerli üyeler,

Geçtiğimiz hafta çalışan kadınlar gününü kutladık.. Kadın ve kadına ait her türlü çalışmayı, kadının sosyal hayatına dair tüm işlevlerini gündeme yansıttık..

2016 senesin de (Türk toplum geleneğin de daha dün dediğimiz yıllarda bilinmeyen) maalesef binlerce kadınımıza kötü muamele, şiddet uygulanırken, 328 kadınımız katledildiği, 2017 ilk iki ayında bu sayı şimdiden 67 ye ulaştığı görsel ve yazılı basın da paylaşıldı..

Kadınlarımız, pek çok iş yerin de emsallerine göre daha düşük ücret uygulandığı, haksızlıklara maruz bırakıldığı yine çok yerde sosyal güvenceden yoksun olarak çalıştırıldığı anlatıldı..

Değerli üyeler,

Kadınlarımızın yaşadığı tüm bu olumsuzluklara acilen çözümler üretmemiz bunu gerçek hayata acilen yansıtmamız öncelikli sorumluğumuzdur..

Çok değerli üyeler,

Acıdır ki bu günü kutlayışımız da Amerika da yaşanan bir tür kadın eylemini biraz da yabancı hayranlığının etkisiyle her yıl olduğu gibi kamuoyunda “çalışan kadın günü” olarak öne çıkarttık ve çalışan kadınımızı anma günü gibi algılar olduk.

Kadın haklarında yaşanan en talihsiz acımız, analardan, atalardan Anadolu Bacılarından gelen gerçeklerin hafızalarımızdan silerek kör, sağır, suskun kalmamızdır..

Bin İki yüz’lü yıllarda Anadolu da Ahi Evrenlarin, Hacı Bektaş-ı Velilerin yoldaşı Fatma Bacı Önderliğinde ki Anadolu Bacıları; Ankara da, Kayseri de, Sivas ta, Polatlı da, binlerce Anadolu kadınına önderlik etmiş, bir yandan Moğol istilasına karşı direnip çarpışırken, kurdukları mükemmel organizasyonlar ile kadınlarımızın çalışma hayatına, toplumsal anlamda unutulmaz katkılar sunmuş, Anadolu’nun Türkleşmesi ve devletin kurulması aşamasın da temel rol üstlenmiştir. Anadolu Bacıları dünya da ki büyük çapta uygulama alanı bulan çalışan kadınlar için de örnek oluşturan ilk organize kadın hareketidir.

Bu nedenle buradan sesleniyoruz ve diliyoruz ki..

Dışarıdan, anlamsız, o saçma yabancı hayranlığı ile başka kültürlerden kopya arayanlara en güzel örnek, Türk Kadınına en güzel rol model, kutlu tarihinde ki kendi anaları kendi nineleri olan Anadolu Bacılarıdır.. Anadolu Bacılarının “aşına eşine işine sahip ol” ilkelerini toplum hayatının temel motifi haline getirmek, Türk kadınına örnek, model olarak sunmak, geleceğinizin sağlam çatısını kurmak için gereklidir, gerek şarttır..

Acılarıyla avunup, bizleri anne sütüyle, ninnilerle büyüten, bizlere insan olmanın anlamını öğreten analara selam olsun..

Kadını hor gören, örseleyen, şiddet uygulayan her türlü ilkel düşünceye yazıklar olsun..

Kadın erkek ayırımı yapmadan insanı yaratan yüce Yaradan’a şükürler olsun..

Saygılar sunuyorum..