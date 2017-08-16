Çalışanın Bağlılığını Azaltan Etkenler

Dr. Mustafa Atsan

Bir işletme için çalışan bağlılığının sağlanması çok önemlidir. Çalışanın motivasyonu sağlandığı takdirde çalıştıkları kuruma çok daha fazla fayda sağlayacakları aşikardır. Bunun yanında bir işletme de, çalışanın kuruma olan bağlılığını azaltan etkenler olursa, o işletmede ne performans kalır ne de motivasyon. Çalışan bağlılığını azaltan çok sayıda etken olabilir ama bana göre en önemli iki etkenden bu yazımda bahsetmek istiyorum. Bunlar adil davranmamak ve yöneticinin ben merkezli olması.

Çalışanlar kendilerine adil yaklaşmayan başarılarının kıymetini bilmeyen bir yönetici ile asla çalışmak istemez. Çalıştıkları zaman belli bir süre sonra işe sadakatleri, işletmeye olan bağlılıkları azalmaya başlar. Bir yönetici çalışanları arasında ayrım yapmamalı ve kesinlikle adaletli olmalıdır. Aksi takdirde haksızlığa uğrayan çalışandan verim beklemesi çok yanlış olur. Bir yöneticinin tüm çalışanlarına eşit derecede ilgi gösterip, başarısını takdir etmesi gerekmektedir. Performansı yüksek olan bir çalışanlar, düşük olanların yapamadığı işleri de yaptıkları halde takdir görememesi ve yöneticinin bunu göz ardı ederek sorgulamaması performansı yüksek olan çalışanın işletmeye olan bağlılığını düşürebilir. Bu da motivasyonunu azaltır ve işletmenin aleyhine sonuçlar ortaya çıkartır.

Mesela buna bir çözüm üretmek gerekirse; yönetici iki çalışanı ile de konuşarak performansı yüksek olanın düşük olana destek olmasını isteyebilir. Bu şekilde hem başarılı olanın yaptığı işi takdir etmiş olur hem de diğer çalışanını cesaretlendirmek adına; biraz daha gayret gösterirsen başarabilirsin, performansın yükselir şeklinde telkinde bulunarak onu motive etmiş olur. Bu sayede ikisinin de gönlünü alıp bağlılıklarını ve verimliliği arttırmasına katkı da bulunabilir. Çünkü çalışanın performansında, verimliliğinde ve motivasyonunda yöneticilerin etkisi çok büyüktür.

Yöneticiler, çalışanlarının bağlılıklarında azalma istemiyorsa ben merkezli olmamalıdır. Biz merkezli düşüncesinde olan yönetici kazanır bu açık ve nettir. Böyle bir işletme de hem verim çok fazla sağlanır hem çalışanlar işlerini tutkuyla yapar ve bağlılıkları yüksek olur. Çalışanının fikirlerine ve görüşlerine saygı duyan, önemseyen yönetici, bağlılığı da artırır. Zaten bir işletmede beyin fırtınası yapılıyorsa eğer üst kademeden alt kademeye kadar çözüm ile ilgili herkesi n bir fikri ve çözümü olmalıdır. Burada yöneticinin dikkat etmesi gereken nokta işletmenin çıkarlarıdır, kendi egosu değil. İşletmenin çıkarlarına uygun en güzel fikri veya çözümü kim üretmişse de o kişi mutlaka takdir edilmelidir. Hep benim dediğim olacak, benim çözümlerim uygulanacak düşüncesi işletmeye büyük zarar verir.

Sonuç olarak; yöneticiler işletmelerinin çıkarları doğrultusunda hareket etmek istiyorsa çalışanları arasında kesinlikle adil olmalı, ayrım yapmamalı, görüşlerine ve fikirlerine saygı duyarak çalışan bağlılığına ve motivasyonuna önem vermelidirler.