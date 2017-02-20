İrem Subaşı / İllüzyonist

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç:

“İşçinin ücreti ‘azalan ücret’ olamaz”

“Azalan ücretle çalışmak istemiyoruz”

“Çalışanın vergi adaletsizliği düzeltilmeli, giderlerimizi vergiden düşebilmeliyiz”

“Vergisini fazla fazla ve hiç aksatmadan ödeyen kesim olarak ‘bizi unutmayın”

“KDV’ye karşı kendini koruyamayan tek kesim ücretliler”

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Hükümet’e ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulunarak; adil vergileme için işçilerin, dar gelirlilerin de vergi teşviklerinden yararlandırılmasını, mevcut vergi adaletsizliğinin de düzeltilmesini istedi.

Murat İnanç, son dönemde istihdamı artırmak amacını taşıyan teşviklerle birlikte, vergisini düzenli olarak ödeyen işverenlere “5 puan vergi indirimi” teşvikinin de verildiğini, işverenlerin gelir, kurumlar vergisi teşviklerinin sayısının 10’a ulaştığını açıkladı. “Bir kez daha işverenlerin ağırlıkla faydalanıcısı olduğu, amacı çalışanlar olarak itiraz etmediğimiz istihdamı artırmak olsa da çalışma mekanizması işverenin karlılığını artıran şekilde tasarlanmış bir teşvikle karşı karşıyayız” diyen Murat İnanç, “Bizim esas çağrımız Maliye Bakanlığı’na ‘bizi unutmayın, biz azalan gelire çalışmak istemiyoruz’ mesajını iletmektir” dedi.

-Teşviklerin ana finansman aracı İşsizlik Sigortası Fonu

İstihdam teşviklerinin ana finansman aracının İşsizlik Sigortası Fonu olduğunu, bunun içinde işçinin de hakkı bulunduğunu hatırlatan Murat İnanç, “İstihdamı artırmak, işsizlere iş bulmak için atılan adımlara itirazımız yok. İtirazımız, her yükün altına cesurca giren işçilerin, dar gelirlilerin vergi teşvikine gelince unutulmasıdır. Maliye Bakanlığımıza sesleniyoruz, teşvikler için Fonu kullanıyorsunuz ama vergiler yüzünden işçiler azalan maaşlarla çalıştırılıyor” dedi.

-“İşverene teşvikin bir kısmı vergi olarak çalışandan alınıyor”

Murat İnanç, birinci ve ikinci vergi dilimlerinin düşük artırılarak, normalde asgari geçim şartlarının altında ücret alanların dahi ikinci hatta üçüncü vergi dilimine girmesinin sağlandığını belirterek, “Bu açıkça işverene verilen teşviklerin bir kısmının çalışan dar gelirlilere daha fazla vergi ödeterek geri alınması anlamına gelir. Bu adaletsizlik bir an önce bitmeli” dedi.

-Taleplerimiz gerçekçi ve uygulanabilir, asgari ücretin seviyesinin korunması lütuf değildir

“Biz zengin değiliz, asgari ücret nasıl gelir vergisinde dilim atlayarak, ‘geliri arttı daha fazla vergi alalım’ denilen bir seviyeye gelebilir? Bunun telafisi de lütuf değildir” diyen Murat İnanç, asgari ücretli vergisini en düzenli ödeyen kesim olması yanında; herhangi bir indirim imkânı olmadığı için dolaylı vergilerin gerçek ödeyicisi, ayrıca giderlerini indiremediği için de gelir vergisinin de yüzde 80’ler dolayında çok büyük bir kısmını ödeyen kesim olduğunu hatırlatarak, Maliye Bakanlığına seslendi. İnanç, “Taleplerimiz gerçekçi ve uygulanabilir. Bunu sizler de biliyorsunuz. Vakit geçirmeden bu yönde hızla kararlar alınmalı, işçilerin ücretlerinin azalması önlenmeli.” dedi.

Murat İnanç, işçi olarak taleplerini şöyle sıraladı:

“İşçi kesiminin korunması için acil olarak düzenlemeler yapılmalıdır:

Gelir vergisi birinci dilimindeki yüzde 15 vergi oranı düşürülmelidir. Gelir vergisi birinci ve ikinci diliminde enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının çok altında yapılan artışlar daha gerçekçi yapılmalıdır.

Çalışanların da eğitim, yakıt, kira, ulaşım gibi temel harcamalarını gelir vergisinden düşebilmesi imkânı sağlanmalıdır.