“Çalışma Hayatı, Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Sendikal Bakış Eğitim Semineri” Antalya’da başladı

Murat İnanç

5-7 Aralık 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleşecek olan Çalışma Hayatı, Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Sendikal Bakış Eğitim Semineri” Genel Merkez Yöneticileri, şube/bölge/il/ilçe başkanları, örgütlü olduğumuz fabrikaların İnsan Kaynakları Müdürleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, işyeri baştemsilci ve temsilcilerin katılımıyla Antalya Ic Santai Hotel’de başladı.

Seminerin açılış konuşması yaptım; Üç gün boyunca sürecek ve 120 kişinin katıldığı eğitim semineri, istiklal marşı ve saygı duruşunun ardından basın büromuz tarafından hazırlanan ‘vatan’ konulu bir kısa film gösterimiyle başladı.

Şehitlerimize borcumuz büyük

Bugün burada çalışma hayatını konuşabiliyorsak bunu tüm şehitlerimize, atalarımıza borçluyuz. Askeri, kadını, genci, yaşlısı, işçisi, çocuğu, toplumun her kesiminde yer alan insanlar, buradaki insanların yaşamının devam edebilmesi için, bayrak ve ezan için şehit olmuşlardır. Bizim de şehitlerimize borcumuz var.

Görevimizi en iyi şekilde yapmak vatani görevimiz

Bulunduğumuz yerde, yaptığımız işte en iyisini en güzelini yapabilirsek bu çalışma hayatının tüm taraflarına olumlu yansır.

Türkiye herkese kucak açar ancak bizim gidebileceğimiz başka bir Türkiye yok

Bizim millet olarak vatanımızı bulunduğu konumdan daha ileri taşımak gibi bir görevimiz var. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bütün dünya gelse Türkiye herkese kucak açar ve sahiplenir. Ancak bizim gidebileceğimiz başka bir Türkiye yok.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Av. Başar AY, konuşmasının başında “Sektörle ilgili olumsuz açıklamalara rağmen, istihdamda ve ihracatta tekstil sektörünü hala birinci sırada tutan cefakar, fedakar tekstil işçilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim semineri için sendikamız Öz İplik-iş’e ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden AY, konuşmasında arabuluculuk konusuna değinerek şunları kaydetti: “Hukuk sistemimizde ne yazık ki gecikmişlik, pahalılık var. Davalar sonuçlansa bile taraflar arasında husumetin devam etmesi söz konusu. Yurt dışında Amerika’dan Çin’e kadar arabuluculuk sistemine hızla ayak uyduruldu. Nihayet ülkemizde de bu sistemi yürürlüğe koyduk. Bu sisteme meslek örgütleri karşı çıktı. İşçi kesiminden de itirazlar oldu. İşçi davalarının yüzde 3’ünü işveren açıyor. Yüzde 97’sini işçiler açıyor. Eleştirenler de dava hakkımız elden mi gidiyor algısıyla karşı çıkıyor konuya. Şunun altını net çizmemiz lazım. Bu bir yargılama değil. Bu alternatif biz çözüm yolu. Bu değişim ve güzelliği yakalamamız lazım. Toplum çok gergin ve herkes herkesle davalı. Kazananı da yok. Dolayısıyla arabuluculuk konusuna sıcak bakılmasını tavsiye ediyorum”

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından konuşma Star ve Dünya Gazetesi Yazarı, TV Radyo Programcısı Yard. Doç. Dr. Resul Kurt, İş Mahkemeleri Kanunu Arabuluculuk konuları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Soru-cevap bölümüyle eğitimin sona ermesinin ardından ise Av. Başar AY ve Yard. Doç. Dr. Resul Kurt’a Genel Sekreterimiz Rafi AY ve Genel Mali Sekreterimiz Engin Doğan tarafından günün anısına çiçek verildi. Eğitimin ilk günü toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.