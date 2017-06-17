ÇALIŞ'TA GÜN BATIMI !!

Rusya ile yaşanan uçak krizi, terör olayları ve Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle ülkemize gelen turist sayısındaki düşüş bu yıl da Fethiye'nin en güzel plajlarından biri olan Çalış plajını olumsuz etkilemiş durumda.
Her yıl olduğu gibi , turizmciler umutlarını bayramı tatiline bağlamış durumda.
İngiliz, Alman ağırlıklı turistlerin tercih ettiği Fethiye'de özellikle Çalış bölgesinde turist sayısında gözle görülür bir düşüş var.
Tatil köylerinin her şey dahil programları, küçük işletmeleri, dolayısıyla küçük esnafı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Çalış plajı, eşsiz gün batımının yaşandığı, denizi, kumsalı, çakılları ve doğal güzelliğiyle bu yalnızlığı hak etmiyor.
Borçlanarak sezonu tamamlamaya çalışan bir çok esnaf bu durumdan rahatsız. Eski doluluğu, turist çeşitliliğini arıyor. İşletmeler bayram tatilini beklemeye başladı.
Çalış bölgesinde yıllardır hizmet veren, restaurantlar bu günlerde devamlı gelen müşterilerine hizmet verirken, onların da turizmin bu halinden rahatsız olduklarını, ülkemizi çok sevdiklerini, ancak ilk kez gelecek olan kişilerin endişe duyduklarını dile getirdiklerini paylaşıyorlar.,
Bugün Adalet aramak için yollara düşmemizin sebebini, İstikrar bozulmasın diye nelere kapı açtığımızı, eğitimsizlikte geldiğimiz son noktayı, Turizm'de ki bu bomboş tabloyu, işsizliği, istikrarsızlığı ve toplum olarak yaşadığımız sıkıntılı süreci birbirinden ayırmamız mümkün değil.
Umutlarını bayram tatiline bağlayan turizmci ile, tatil hayallerini bayram kredilerine bağlayan bir toplum haline gelmiş olsak da;
Şimdi Ülkemize, esnafımıza, doğamıza, kültürümüze en önemlisi de birlik ve berberliğimize sahip çıkmak zorundayız.
Tatil hayallerimizi, ülkemizin cennet köşelerinde gerçekleştirmek, milli ekonomiye destek olmak hepimizin birinci görevi olmalıdır.
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