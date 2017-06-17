ÇALIŞ'TA GÜN BATIMI !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Rusya ile yaşanan uçak krizi, terör olayları ve Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle ülkemize gelen turist sayısındaki düşüş bu yıl da Fethiye'nin en güzel plajlarından biri olan Çalış plajını olumsuz etkilemiş durumda.

Her yıl olduğu gibi , turizmciler umutlarını bayramı tatiline bağlamış durumda.

İngiliz, Alman ağırlıklı turistlerin tercih ettiği Fethiye'de özellikle Çalış bölgesinde turist sayısında gözle görülür bir düşüş var.