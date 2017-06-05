''CAMBAZA BAK'' DİYENLER !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Avrupa Birliğine girmek için 56 yıldır bekliyoruz, hem AB'den şikayet edip hem, üyesi olmak için ağlıyoruz.



Amerika ve Avrupa, koalisyon güç oluşturup, Irak'ta, Mısır'da ve Libya'da hedeflerine ulaşırken, biz Avrupa'ya girmek için kırk takla atıyorduk.



Marshall yardımlarına bizi yıllar önce bulaştıran, bugün kü muhalefet, 27 Mayıs'tan sonra Nato'ya bağlılık yeminleri etti.

Bugün yaşadıklarımızı anlayabilmek için en başa dönüp yüksek sesle konuşmalıyız...

Her olayda Emperyalizmi suçlayarak aslında kendimizi kandırıyoruz.

Emperyalizm sadece bizim ülkemiz de değil tüm dünya da milletleri esir almış durumdadır.



Biz dış güçlerin bu kadar üzerimizde etkin olmasının farkında olmamıza rağmen, hala onların yardımlarına el açıyor, geleneklerimizi, kültürümüzü, dilimizi yok etmeye çalışmalarına göz yumuyorsak içimizdeki işbirlikçi güçlere bakmamız gerekiyor.

Avrupa'yı, Amerika'yı eleştirip her olayda onları suçlayanların onlardan kopamadığını yaşayarak görüyoruz.

Eğitim sistemimizden, tarıma kadar milli olan her şeyimiz üzerinde bu kadar etkili olmalarının sebebini onlarda değil kendimizde aramalıyız.

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Bizler, 1938'den bu yana sürekli suçladığımız emperyalizm projesinin neresindeyiz.?

Emperyalizme hizmet edenlere karşı tavrımız nedir.?

1949'dan beri Milli şuurumuzla oynanırken biz ne yaptık ?

ABD sınırlarımızda hala, ''oyun'' oynarken biz ne yapıyoruz?

Küresel güçlerin ülkemiz üzerinde oynadığı oyunların farkında mıyız, buna karşı koymak için hangi önlemleri alıyoruz ?

Dilimize, bayrağımıza, kültürümüze yapılan her türlü saldırı karşısında Millet olabiliyor muyuz ?

Bir tek askerimizin acısına dayanamazken, yüzlerce şehidimiz için

ne yapıyoruz ?

Eğitim sistemimiz değiştiğinde, ders kitaplarından Ulus, Millet, Vatan kavramları çıkarıldığında ne yaptık ?

Çağdaş eğitim yuvalarımız hızla imam hatiplere dönüştürülürken, karşı çıkanların yanında ne kadar yer aldık?

''Çocuklarımızın okullarına dokunmayın'' diye hangimiz siper olduk ?

Cemaatler hızla büyürken, eğitim imkanı olmayan gençlerimizi onlara teslim etmemek için ne yaptık ?

Yerli tohumlarımız yasaklanırken, HES'ler için mücadeleler verilirken, zeytinliklerimiz yok edilirken, gazetelerimiz kapatılıp, televizyonlarımız susturulurken biz ne yapıyoruz ?

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Ülkemizin bu günlere gelmesini dış güçlere bağlarken, içimizde ki güçleri görmezden geliyoruz.

Her zaman kendine bağlı hükumetleri destekleyen dış güçler, dün olduğu gibi, bugün de hedeflerine ulaşmak için çaça göstermektedir.

Yaşanan her olumsuzluk dış güçlerin projesi ise, onların içimizde ki kuklalarını görmezden gelmek kendimizi kandırmak değil midir ?

Hukuksuzluk, haksızlık karşısında hak arayanların ne kadar yanında olduk..

''Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın'' diyerek her şeyden şikayet ederken, o yılanın zehriyle yavaş yavaş ölüyoruz...

Güvenebileceğimiz güç odakları etkisizleştirildi.

Dürüst muhalefet olmadığı için büyük bir belirsizlik ve güven yoksunluğu yaşıyoruz.

Esas sorumluları, görmezden gelip ''Demokrasicilik'' oynamaya son vermeliyiz.

Bilinç düzeyi yüksek, sorgulayan yurttaş bilinciyle bir arada olmak zorundayız.

Unutmayalım ki ; Emperyalizm, işbirlikçileri yaratır, kullanır ve kendine yeni işbirlikçiler bulana kadar yoluna devam eder.