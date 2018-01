Can Dündar suçsuz olsa kaçmazdı. AYM hep suçluyu koruyor söylentisi üzücü

Oğuz Güler

Ne hükumet benim derdim, ne muhalefet. Can Dündar suçsuz gibi AYM kararı ile tahliyesi beni ilgilendiriyor. Bu Can, Can kardeşimiz madem suçsuz niye doğduğu ülkesinden kaçtı. Hadi bu solcu veya Fetöcüler adil yargılanmayacaklarını düşündüklerinden kaçıyorsa, (ki Adnan Menderes ve arkadaşlarını askerler "yargılayın ve asın" olayında ki yanlı yargılama hiç sorgulanmıyor ve onları koruyan bir üst mekanizma yokken demokrasi hayranları DP'lilere adil yargılanmadı niye diyemiyorlar) niye Rusya'ya, Çin'e, Küba'ya veya Kuzey Kore'ye değilde sosyalist olmayan adi batı ülkeleri ve hain ABD'ye kaçıyorlar bu ilginç. ABD ve batı dünyasının gazetecilere para ile iş yaptırdığını kendileri de söylediklerine göre bu kaçak hainler beslendikleri ülkelere veya hizmet ettikleri ülkeler kaçmaları yanlışta sayılmaz. Ben işe siyasi olarak bakmıyorum ve yazımın sonunu okursanız iktidarında halkın sosyolojisini bozduğundan onları suçladığımı da göreceksiniz.

Son AYM kararına da bakınca Can Dündar'da olduğu gibi yine suçlu birileri korunuyormuş söylentilerine sebep oldu. Devletin bekası söz konusu yani yaşadığımız ülkede bizi KÖLE yapmak isteyenlere AYM kararı da olsa hoşgörülü olmamalıyız. Suç varsa gazeteci veya çoban aynıdır. Gazeteci bu ülkenin bölünmesi ve işgal edilmesini isteyebilir çoban isterse suçtur diyen zaten milli değildir. Globallerin paralı askeridir demek ağır olur ama ben bunu demeyeceğim. Tutuklu sanık ve FETÖ yandaşı olan Şahin Alpay'ın Samanyolu TV'de yaptığı konuşmayı hatırlayınca ki" Fetullah Gülen din adamıdır, bu din adam ülkesine kötülük yapmadı ve yapmazda. Fetullah Gülen bu darbenin hiç bir noktasında olmadı ve oldu diyenler varsa ispatlasınlar" diyerek milletimizin aklı ile alay ederken bu günleri düşünmeliydi. Arkasında ABD olduğundan itirafçı da olamayanlar 249 kişinin katili kim ve bu darbe değilde ney ve kimin hayranları buna kalkıştı bu soruların cevapları artık çok net ve hainler belli iken AYM suçluyu koruyor konumuna düştü bu üzücü.

Bay Abdullah Gül hemşehrimdir ve 1-2 defa dışında onlarca kez milli olmadığını hep yazdım.... İşte onun atadığı 8 üyeden 7'si Dündar kararında olduğu gibi son AYM kararında da, Sabataycı denen ve hep DHKP-C'cileri affeden Ahmet Necdet Sezer üyelerinin 3'ü ile işbirliği yapması beni çok üzdü. Gerçi Sezer'den 1 üye yine milli olabilmiş. Hafta içi kararından sonra Kayseri'den dostlarımın tamamı, dikkat edin tamamı GÜL'ü "AYM'de FETÖ'cüleri koruyan adamları GÜL atadı GÜL'de FETÖ'cüdür" söylemi Kayserililer arasında iyice artmış denmesi GÜL için şeref madalyası sayılmaz dimi? Şimdi Altan ve Alpay kararları için basında yapılan haber dökümanından kullanılan oy dağılımları aşağıdaki gibi kaleme alınmış ve yazılar yazılmış. Hiç bir harfine dokunmadan aktarıyorum buyurun;

"AYM, Mehmet Altan için yapılan başvuruda, 'tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği', 'tutuklama dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği' olgularının kabul edilebilir olduğuna karar vererek, bu konularda esastan görüşme yaptı. 'Gözaltının hukuki olmadığı' ve 'kötü muamele' iddialarını ise kabul edilemez, bularak görüşmedi. Mahkeme, Altan'ın Anayasa'da güvence altına alınan 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının' ihlal edildiğine ilişkin kararını, 6'ya karşı 11 oyla aldı.

İhlal kararı verenlerin başında ise Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan var. Arslan, 17.4.2012 tarihinde eski CB Abdullah Gül tarafından Yüksek Mahkeme'ye atanmıştı. Başkan vekili Engin Yıldırım da ihlal kararı veren üyeler arasında. Yıldırım, 9.4.2010 tarihinde Gül tarafından YÖK kontenjanından AYM'ne atanmıştı.

İhlal kararı veren üyeler, Recep Kömürcü de 2008'de dönemin CB Abdullah Gül tarafından Yargıtay kontenjanından AYM'ne atandı. Nuri Necipoğlu 22 Nisan 2010'da Askeri Yargıtay kontenjanından Gül tarafından atanan üyelerden. Muammer Topal, Danıştay kontenjanından 2012 tarihinde Gül tarafından atanmıştı. Muhammed Emin Kuz da 2007 tarihinde Gül'ün YÖK kontenjanından Yüksek Mahkemeye atandı. Hasan Tahsin Gökcan, Yargıtay kontenjanından, 17.3.2014'de Gül tarafından atandı.

İhlal kararı veren üyelerden Hicabi Dursun ve Celal Mümtaz Akıncı ise Gül’ün Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunduğu 2010 yılındaki Anayasa değişikliğinin ardından TBMM tarafından Anayasa Mahkemesi'ne seçilen iki isimdi.

İhlal kararı veren üyelerden sadece Yusuf Şevki Hakyemez, CB Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yüksek Mahkeme'ye atandı. Serruh Kaleli ise eski Cumhurbaşkanı Sezer tarafından Mahkeme'ye atanmıştı. İhlal tespitine Yüksek Mahkemenin 6 üyesi ise karşı oy kullandı. Karşı oy kullanan üyelerden Kadir Özkaya 2014 tarihinde, Recai Akyel 2016 tarihinde CB Erdoğan tarafından atandılar. Rıdvan Güleç TBMM tarafından Anayasa Mahkemesi'ne seçildi.

Karşı oy kullanan üyelerden Burhan Üstün ise eski CB Gül'ün atadığı bir üye. AYM'nin en eski üyeleri de bu karara karşı oy kullandı. Eski Cumhurbaşkanı Necdet Sezer tarafından Yüksek Mahkeme'ye atanan Serdar Özgüldür ile Osman Paksüt karşı oy kullanan üyelerden."

Evet oy dağılımı olgusu bir haberden size özetlenerek sundum. Bir tane Türkiye var ve darbeciler adam öldürürüken ve onların darbe yapmadığı ve Fetullahın bu işle ilgisi yok diyenleri korumak üzücü. Cumhurbaşkanı düşmanı olabilirsiniz ama ona düşmansınız diye ABD ile aynı çizgide olmak ve haçlılara hizmet olgularına girmek yanlış. Ben Devlet Bahçeliye ihtarname çekerken onu koruyanlar şimdi FETÖ'nün yanında duruyormuş gibi durumlara düşünce komikler oluyor, bunu ayırt edemeyenler milliyetçi veya milliyim dememeli. Onların muhalifliği avantalarının kesilmelerinden ve bu tarafın avantalara boğulmalarından olsa gerek. İktidar cenahı ipin ucunu kaçırmış ve halkın sosyolojisini ekonomik yönden bozmuş ve burada da suçu kendilerine değil başkalarına bulmakla en büyük hata olduğunu göremeyecek kadar iktidar sarhoşu olmuşlar. Kim haklı kim haksız değil önce Türkiye ve ülkemizin bekası düşünülmeli dimi? İktidarda, Muhalefette ve Mahkemelerde Darbe kime hizmet edecekti bunu iyi yorumlanmalı. Darbecileri korumakla geleceğimizi kararttığımızı görmek lazım.