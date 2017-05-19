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“Can Kırıkları” oyunu izleyicisiyle buluştu

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“Can Kırıkları” oyunu izleyicisiyle buluştu
Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, kadın haklarını ve pozitif ayrımcılığı konu edinen “Can Kırıkları” oyununun dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Vakfı’nın (TOBAV) kurduğu Tiyatro-TOBAV’ın “Can Kırıkları” oyununu izleyicisiyle buluşturdu.

Dünya prömiyerinde, sanatçı Gaye Alacacı, Ferahnur Barut, İpek Çeken, Selva Erdener ve Şebnem Gürsoy’un yer aldığı oyun dakikalarca alkışlandı. Oyuncuların kendi yaşam hikayelerinden de esinlenilen oyun, kadınların toplum içinde yaşadıkları ötekileştirmeye, cinsiyetçi tavırlara değinerek kadın haklarına ve pozitif ayrımcılığa dikkati çekiyor.

İzleyicileri arasında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer’in yanı sıra bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka’nın da yer aldığı oyunla, kadın sorunlarına ilişkin farkındalık yaratmak amaçlanıyor. 

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