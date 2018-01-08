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Çanakale Şehitleri Müzesi TIR’ı, Kahramankazan’ı ziyaret ederek öğrencilerle buluştu

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Çanakale Şehitleri Müzesi TIR’ı, Kahramankazan’ı ziyaret ederek öğrencilerle buluştu
1915 Çanakkale Şehitleri Müzesi Vakfı’nın tüm Türkiye’deki okulları dolaşması için gezici müze haline getirdiği Çanakale Şehitleri Müzesi TIR’ı, Kahramankazan’ı ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Öğrenciler ve veliler müze TIR’a yoğun ilgi gösterdi

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’a anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. 1915 Çanakkale Şehitleri Müzesi Vakfı’nın öğrencilere Çanakkale Zaferi ruhunu aşılamak için tüm Türkiye’deki okulları dolaşması için gezici müze haline getirdiği Çanakale Şehitleri Müzesi TIR’ı Şahin Ortaokulu’nu ziyaret etti. Müze TIR burada düzenlenen törenle karşılandı. Törene Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Kahramankazan Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek ve ilçe protokolü ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Üzüm hoşafı ve helva 

Şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti de yapıldı. Program kapsamında Çanakkale Savaşı ruhunu yaşatmak için veliler tarafından yapılan üzüm hoşafı ve helva katılımcılara dağıtıldı.  Ayrıca, programa katılanlara onur beraat namesi ve Çanakkale Zaferi rozeti hediye edildi. Öğrenciler ve veliler içinde Çanakkale Savaşı sırasında kullanılan eşyalar ile o döneme ilişkin çeşitli fotoğrafların bulunduğu müze TIR’a yoğun ilgi gösterdi.

Gurur duyduk

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, böylesine anlamlı bir amaç için hazırlanan müze TIR’ı ilçelerinde misafir etmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını söyledi. Ertürk, “Çanakkale Destanı’nı öğrencilerimize anlatan ve onlara bu ruhu aşılayan müze TIR’ın hazırlanmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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