Kahraman Mehmetçiğin 102 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı “Çanakkale Destanı” nın gururu Sincan’da yaşanacak.

Sincan Belediyesi şanlı Çanakkale Zaferinin 102. yılında kahramanlarımız için özel bir program düzenleyecek. Çanakkale Destanının yüzyılı aşkın haklı gururu Sincan Kapalı Spor Salonunda bir kez daha yaşanacak. 18 Mart Cumartesi günü Şair İbrahim Sadri, Eski İstanbul Baş Vaizi Mustafa Akgül ve TV programcısı Bahri Özüpek’in Sincanlılarla buluşacağı programda şehitler dualarla anılacak.

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenecek olan programda aziz şehit ve gazilerimiz rahmet ve minnetle anılacak.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANACAK

Sincan Kapalı Spor Salonunda 18 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan programın sunuculuğunu TV Programcısı Bahri Özüpek yaparken Şair İbrahim Sadri şiirleriyle yüreklerin bam teline dokunacak. İstanbul Baş Vaizi Mustafa Akgül ise dualarını şanlı destanlar yazan kahramanlarımız için edecek. Bunun yanı sıra Ramazan Yumrutepe Kum Sanatı gösterimiyle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULACAK

Geçtiğimiz günlerde Sincan Belediyesi ile Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen gençlere Çanakkale Zaferi’nin eşsiz destanını öğretmek amacıyla yapılan bilgi yarışmasının finalistleri de ödülleriyle buluşacak. Okullar arası resim ve kompozisyon yarışmalarının da derece giren öğrenciler ödüllerini yine bu programda alacak.

ÜLKEYİ BİR ARADA TUTAN MİLLİ RUHTUR

“Aziz kahramanlarımızın ne fedakârlıklar yaptığını sadece 18 Mart tarihinde değil her an hatırlamamız gerekir” diyen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Çanakkale Zaferi’nin unutulmaz bir destan olduğunu vurguladı. Başkan Tuna “Milletleri bir arada tutan, yaşadıkları toprakları vatan yapan ve o vatan üzerinde ortak idealler etrafında birleşerek ilerlemelerini sağlayan “Milli Ruh” tur. Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Savaşı işte böyle bir ruhun temsilidir. Bizler şanlı zaferlere imza atan yürekli şehitlerimizin hatırasına yakışır birlik beraberlik göstermeliyiz. İşte bu programlar milli ruhumuzu yeniden canlandırmak için güzel bir vesiledir. Çanakkale Zaferi’nin 102. yılında tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.