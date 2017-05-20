Çankaya 19 Mayıs'ı çoşkuyla kutladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram’ını bir dizi etkinlikle kutlayan Çankaya Belediyesi, Anıtpark’ta düzenlediği Funda Arar Konseri ile Başkentlilere müzik ve duygu dolu bir gece yaşattı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen : "Büyük Atatürk Samsun’a çıkarken halkına güvendi, yüreğine güvendi. Ne mutlu bize ki böyle asil bir milletin evlatlarıyız. Ne mutlu bize ki Atatürk gibi bir önderimiz var"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ’nı ilk olarak Çayyolu Ata Park’ta düzenlediği tören ve bandolu yürüyüşle kutlamaya başlayan Çankaya Belediyesi, akşam saatlerinde Anıtkabir yanındaki Anıtpark’ta düzenlediği Funda Arar Konseri ile Başkentlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Seyircilerin “ Mustafa Kemal’in askerleriyiz ” sloganıyla başlayan konser, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ’nin lazer gösterisi, havai fişek gösterisi ve 10. Yıl Marşı ile devam etti.

Konser öncesi konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kutlamaya katılanları, ‘Merhaba Mustafa Kemal’in askerleri, merhaba cumhuriyet sevdalıları”’ diyerek selamladı.

“NE MUTLU Kİ BİZE ATATÜRK GİBİ BİR ÖNDERİMİZ VAR”

Konuşmasına 19 Mayıs’ın emperyalizme karşı mücadelenin başladığı büyük gün olduğunu hatırlatarak başlayan Alper Taşdelen, “19 Mayıs bu güzel ülkenin işgale karşı meydan okumanın ve bağımsızlık savaşımızın ilk adımıdır” dedi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, işgale karşı çıktığını, “Milletin kaderini yine millet belirleyecektir. Ya İstiklal Ya Ölüm” diyerek Samsun’a çıktığını dile getiren Başkan Taşdelen, “Büyük Atatürk Samsun’a çıkarken halkına güvendi, yüreğine güvendi. Ne mutlu bize ki, böyle asil bir milletin evlatlarıyız. Ne mutlu bize ki, Atatürk gibi bir önderimiz var” diye konuştu.

O’NA DİL UZATANLAR GAFLET VE DALALET İÇİNDEDİR

Anıt Park’ta büyük bir kitleye hitap eden Alper Taşdelen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler koşullar ne olursa olsun, Atatürk’ün izinden gitmeye, laikliğe sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ülkenin birliğine beraberliğine, Misak-ı Milli’ye, Lozan’a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Büyük Atatürk; senin yolundan ayrılmayacağız, ilkelerini sonuna kadar savunacağız, senin kurduğun cumhuriyete sahip çıkacağız, sana layık olacağız. Yaşasın 19 Mayıs! Yaşasın 23 Nisan! Yaşasın 30 Ağustos! Yaşasın 29 Ekim!”.

Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a gaflet ve dalalet içinde olanlarca dil uzatıldığını da hatırlatan Taşdelen, "Bu ülkenin yurttaşlığını anlayamayanlar gaflet ve dalalet içinde bu ülkeyi kurana dil uzatıyor. Bu ülkede özgürce nefes alabilen, namuslu, vicdan sahibi hiç kimse bu ülkeyi yoktan var eden Mustafa Kemal’e ve annesi Zübeyde Hanım’a dil uzatamaz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Çukurova’nın pamuğunda, Tekirdağ’ın ayçiçeğinde, Uludağ’ın karında Mustafa Kemal var. Her Türk vatandaşı gibi O’na olan sevgimizi ve bağlılığımızı hiçbir zaman yitirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“ADALET VE HAKKIN EŞİT OLDUĞU BİR ÜLKE OLARAK YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin ilk satırlarını dile getiren Alper Taşdelen, “Biz siyasi inancı, dini inancı, kökeni ne olursa olsun 80 milyon hep bir arada, Nazım Hikmet’in dediği gibi; ‘Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' yaşamak istiyoruz. Herkes için demokrasi, herkes için adalet, iş, aş, ekmek istiyoruz. 1 milyon Çankayalının tamamını kucaklıyor ve halkımı seviyorum, halkım için hizmet ediyorum. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı içinde, adalet ve hakkın eşit olduğu bir ülke olarak yaşamak istiyoruz. Biz bu sorumlulukla hareket ediyor ve Mustafa Kemal’in ilçesi Çankaya’da O’na layık işler yapmaya çalışıyoruz” dedi.