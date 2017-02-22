Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bahçeli 7. Cadde esnafıyla bir araya geldi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sorunları ve talepleri konusunda karşılıklı diyalog geliştirmek için yaptığı bölge esnafı ziyaretlerinde Bahçeli 7. Cadde esnafıyla bir araya geldi.

Daha önce Konur, Karanfil, Selanik, Tunus, Çayyolu, Tunalı gibi şehrin farklı noktalarında, işyerlerinin yoğun olduğu bölgelerde esnafla bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen son olarak Bahçelievler esnafıyla buluştu. Esnafın sorunlarını dinlemek, karşılıklı diyalog kanallarını oluşturmak adına düzenlenen toplantıya, Bahçelievler esnafının ilgisi de yoğun oldu. Bahçelievler 7. Cadde’de gerçekleşen toplantıya, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Yukarı Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Süleyman Kalyoncuoğlu ve Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri de katıldı.

BAŞKAN'DAN ESNAF KOMİSYONU ÖNERİSİ

Çankaya Belediye Başkanı olarak Bahçelievler esnafıyla daha önce de buluştuğunu hatırlatan Taşdelen, “Biz ilçemizi bölge bölge geziyor ve esnafımız için neler yapabiliriz bunları konuşuyoruz. Sizlerle ilk buluşmamız, başkentimizde üzücü patlamaların yaşandığı, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığı talihsiz bir döneme denk gelmişti. O dönemde insanlar sokağa çıkmaktan korkar haldeydi ve yaşanan patlamalar, esnafı büyük oranda etkiledi. Biz Çankaya Belediyesi olarak gittiğimiz diğer noktalarda esnafımıza bir komisyon oluşturmalarını ve bu komisyonun bölge esnafının sorunlarını belediyede yetkili kanala aktarabileceği bir ortam yaratmayı önerdik. Esnafımızın tepkisi olumlu oldu. Aynı öneriyi Bahçelievler için de sunuyorum. 5 kişilik komisyonunuzu oluşturun. Her türlü sorun ve sıkıntıda birlikte koordineli bir şekilde hareket edelim” dedi.

BAHÇELİEVLER YAYA BÖLGESİ OLMALI

Bahçelievler 7. Cadde’nin Ankara için bir marka değeri taşıdığını ancak bu değerin katlanarak büyümesi gerektiğini de söyleyen Taşdelen, “Bunun yollarından biri, bölgenin araç trafiğine kapatılması olacaktır. Dünyada yaya bölgelerinde bulunan işyerleri diğer bölgelere göre daha kazançlı noktalar. Üstelik kentin kalbini oluşturuyorlar. Ancak daha önce burada yapılan bir referandumda siz araç trafiğinin devamından yana oy kullanmıştınız. Biz belediye olarak, iyi hazırlanmış ve iyi uygulanmış bir yaya bölgesi projesinin Bahçeli 7 için çok ciddi bir ekonomik canlanma sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Esnaftan gelen soruları ve istekleri de cevaplayan Taşdelen, “İsteklerinizin önemli bir kısmı, örneğin otopark ve sigara yasağının esnetilmesi gibi hususlar, bizim yetkimizde olmayan konular. Biz belediye olarak sizin daha rahat şekilde çalışmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Örneğin işgaliyeyi en düşük oranda tutuyoruz. Hatta ilk buluşmamızdan sonra ben ATO Başkanı’nı ziyaret ederek ve hükümete seslenerek esnafın durumunun iyileştirilmesi, ucuz kredi sağlanması gibi çağrılarda da bulundum. Gelinen noktada diyebilirim ki, biz yasanın bize tanıdığı alan içinde sizinle uyum içinde çalışmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak siz de burada yaşayan mahalle halkının en temel haklarına saygı duymak zorundasınız. Bunun içinde park sorunundan gürültü sorununa, imar kirliliğine pek çok şey giriyor. Çabamız hem sizin ekonomik varlığınızı sürdürebilmenizi hem mahalle sakinlerinin huzur içinde yaşayabilmesini sağlayacak asgari müşterekleri bulmak için. Bunun için de aramızda ciddi bir koordinasyon olmalı” dedi.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıdan bölge esnafının dernekleşme yolunda adım atmasının sağlanması ve 5 kişilik bir temsil heyetiyle esnaf-belediye arasında bir koordinasyon kurulu oluşturulması kararı çıktı. Toplantı sonrasında 7. Cadde’de yürüyüş yapan Başkan Taşdelen, vatandaşlarla sohbet edip, onların dilek ve isteklerini dinledi.