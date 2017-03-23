​Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Ben, bütün halkın belediye başkanıyım

​Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Bize oy versin ya da vermesin tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve isteklerine göre projeler üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Ben, bütün halkın belediye başkanıyım”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen esnaf ve sivil toplum örgütlerine yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor.

Vatandaş ve esnafla sık sık bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, muhtarları ve sivil toplum örgütlerini de ziyaret ediyor. Fidanlık ve Kızılay Mahalleleri ile Yenişehir Bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelen Taşdelen, Kırşehirliler Derneği, Kırşehirliler Vakfı, Şehit Aileleri Dernekleri ve Ankara Düzceliler Derneği’ni ziyaret etti. Bölge ziyaretleri kapsamında esnafın kapısını da çalan Taşdelen’e, Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli de eşlik etti.

FİDANLIK MAHALLESİ MUHTARINA ZİYARET

Taşdelen’in ilk durağı Ataç Sokak’ta bulunan Fidanlık Mahallesi Muhtarlığı oldu. Muhtar Cevriye Kaya ile mahallenin ihtiyaçları üzerine konuşan Taşdelen, yeni yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Çankaya Belediyesi tarafından yapılan yeni muhtarlık hizmet binası için Taşdelen’e teşekkür eden Kaya, mahalle sakinlerinin isteklerini de iletti.

TAŞDELEN BÖLGE ESNAFIYLA BULUŞTU

Yenişehir bölgesi ile Fidanlık Mahallesi’ni kapsayan bölge gezisinde kapı kapı esnafı ziyaret eden Taşdelen, sohbet ederek talepleri de dinledi. Belediye tarafından yenilenen taksi duraklarına da konuk olan Taşdelen, taksici esnafıyla gündeme dair konuştu. Taşdelen, Çankaya Belediyesinin yıl içinde yapacağı çalışmalar hakkında da bilgi aktardı.

SONRAKİ DURAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

Mahalle ziyareti sırasında çok sayıda vatandaşla da bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı’na vatandaşların ilgisi büyük oldu. Karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek hatır soran Taşdelen’in sonraki durağı Necatibey Caddesi’nde bulunan Kırşehirliler Derneği oldu. Ziyarette Taşdelen, Dernek Genel Başkanı Recep Dedebali ve yönetim kurulu üyeleriyle Çankaya ve ülke gündemine ilişkin sohbet etti.

TAŞDELEN: “KAPIMIZ VE YÜREĞİMİZ HER ZAMAN AÇIK”

Kırşehirlilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kırşehir’in önemine vurgu yaptı. Taşdelen; “Şeyh Edebali, Ahi Evran, Hacı Bektaş, Neşet Ertaş gibi birçok büyük insanın Kırşehir’den çıktığını görüyoruz. Anadolu kültürünün felsefi temelinin oluşmasında Kırşehir’in önemli bir rolü vardır. Bu insanların Kırşehir’den çıkması bir tesadüf değil” diye konuştu. Anadolu’daki hoşgörü ve insan sevgisinin temelinde de Kırşehir’in büyük rolü olduğunu belirten Taşdelen; “Kapımız ve yüreğimiz sizlere her zaman açık” dedi.

HERKESE HİZMET GÖTÜRÜYORUM

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi de veren Taşdelen; “Bize oy versin ya da vermesin tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve isteklerine göre projeler üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Ben, bütün halkın belediye başkanıyım, herkese hizmet götürüyorum ve götürmeye de devam edeceğim” dedi.

Çankaya Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları beğenerek takip ettiklerini ifade eden Recep Dedebali ise kadınlar ve çocuklar için önemli hizmetler üretildiğini belirtti. Yeni kaldırım sisteminin kullanışlılığına da değinen Dernek Başkanı özellikle kültürel çalışmaların kendilerini mutlu ettiğinin altını çizdi. Derneğin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Recep Dedebali, hizmetlerinden ve ziyaretinden ötürü Taşdelen’e teşekkür etti.

TAŞDELEN’E ÖVGÜ

Taşdelen, bölge ziyaretleri kapsamında Ankara Düzceliler Derneği, Kırşehirliler Vakfı ve Şehit Aileleri Derneklerine de konuk oldu. Sohbet ortamında geçen buluşmalarda dernek yönetici ve yönetimindekilerin Taşdelen’in hizmetlerime övgü dolu sözleri Taşdelen'i mutlu etti. Talep ve istekleri de dinleyen Taşdelen yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerinin ardından Kumrular Caddesi ve Menekşe Sokak esnafını ziyaret eden Taşdelen belediye tarafından yenilenen taksi duraklarını da ziyaret etti.