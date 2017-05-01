Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; Çavuşlu Mahallesi'nde Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi'nin temelini attı

Mahalle statüsü kazanan köylerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleyen Çankaya Belediyesi, Çavuşlu Mahallesi'nde hayvanların sağlığını koruyacak, Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi'nin temelini attı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Köylümüzün günlük işlerini kolaylaştırmak, üretimini arttırmak için, somut sorunlara, gerçek çözümler buluyoruz. Temelini atacağımız bu tesis, bu projenin yeni adımıdır"

Çankaya Belediyesi, bir ilki daha gerçekleştirdi. Mahalle statüsü kazanan ve tarımsal üretimin devam ettiği 7 mahallede tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleyen Çankaya Belediyesi, Anlaşmalı Besicilik Projesi ile 440 küçükbaş hayvan dağıttığı köylerin yararlanacağı, Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi’nin temelini attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, CHP Bala İlçe Başkanı Cengiz Ünlü ile bölge muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Küçükbaş hayvanların dış parazit, bit, pire, kene gibi canlılardan arınması için ilaçla dezenfekte edilebileceği ve aşılama yapılabileceği, Çavuşlu Köyü'nde inşa edilecek Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi’nin temel atma töreni, Çankaya Belediyesi sanatçısı Battal Kılıçaslan'ın mini konseriyle başladı. Sevilen türküleri seslendiren Kılıçaslan'ın yanı sıra Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (HOY-TUR) da izleyenleri büyüledi.

"BÜTÜNŞEHİR YASASININ SONUÇLARI HİÇ DÜŞÜNÜLMEDİ"

Gösterinin ardından, temel atma töreni öncesinde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bütünşehir Yasası olarak adlandırılan, yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası'nı eleştirdi. Bütünşehir Yasası’nın merkeze yakın tüm köyleri mahallelere dönüştürdüğünü hatırlatan Taşdelen, "Bu yasa, sonuçları hiç düşünülmeden hazırlanmıştır. Şimdi bu yasanın zorluklarını hep beraber yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılığın devam ettiği tüm köyler, mahalle statüsü kazandı. Artık köylümüz evinin yanında en basit inşaatı bile yapamaz hale geldi. Mevzuat yüzünden köylüm kendi koyunları için ağıl bile yapamaz durumda" diye konuştu.

KÖYLER, YENİ PROJELERLE GELİŞECEK

Bütünşehir Yasası’nın getirdiği tüm zorluklara rağmen Çankaya Belediyesinin kendisine bağlı olan köylerle tam bir dayanışma içinde olduğunu söyleyen Başkan Taşdelen şöyle devam etti:

"Biz köylülerimizle, buradaki muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını yerinde dinliyor, köylerimizin somut sorunlarına gerçek çözümler üretiyoruz. İşte Anlaşmalı Besicilik Projesi de buradan doğdu. Anlaşmalı Besicilik Projesi Türkiye’de bir belediye tarafından kooperatif aracılığıyla uygulanan ve doğrudan halkı işin içine katan ilk projeydi. Şimdi herkes ‘nasıl yaptınız’ diye bize soruyor. Geçtiğimiz yıl 440 küçükbaş hayvanla başlayan proje, daha da büyüyor. Şimdi ise Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi'nin temelini atıyoruz. Belki projenin içine büyükbaş hayvan, mandıra ve hatta arıcılık girecek. Önemli olan bu bölgenin koşulları, şartları ve köylünün isteği ve becerisini göz önünde bulunduran gerçekçi projeler üretmekti. Bunu başardığımıza inanıyorum”.

Çankaya Belediyesinin kırsal mahallelere yönelik yatırım ve hizmetlerinin artarak süreceğini vurgulayan Taşdelen, “Kırsal mahallelerimizin çeşmelerinin, mezarlıklarının ve bazı istinat duvarlarının tamiratını yaptık. Köylerimizde yeni muhtarlık hizmet binaları kuruyoruz. Bu yıl yine pek çok köy konağını yenileyerek hizmete açacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından inşaat bölgesini gezen Başkan Taşdelen, Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi'nin temelini köylülerle birlikte attı. Törenin ardından Taşdelen, inşaatı yeni tamamlanan Çavuşlu Köy Konağı'nı ziyaret ederek uzun süre vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi.